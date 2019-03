50 tay súng IS tại Syria thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ

Ít nhất 50 tay súng phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiệt mạng vào hôm qua (28/3) bởi các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại khu vực miền Đông Syria.

Một cuộc không kích của Mỹ tại Syria. (Ảnh: Premium Times)

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London (Anh), cuộc không kích nhắm vào các hang động ở Baghouz, khu vực cuối cùng mà nhóm Nhà nước Hồi giáo còn lẩn trốn tại vùng nông thôn phía Đông tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.

Những tay súng phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo đang trốn trong các hang động và hầm ngầm sau khi chúng mất quyền kiểm soát ở Baghouz. Hiện Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn vẫn đang truy lùng những tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Baghouz.

Trước đó, vào ngày 23/3, Lực lượng Dân chủ Syria tuyên bố đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại miền Đông Syria./. Mỹ tuyên bố đã quét sạch hoàn toàn IS khỏi Syria Nhà Trắng xác nhận các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã giải phóng phần đất cuối cùng bị IS chiếm đóng ở Syria.

Anh Tuấn/VOV1 Theo Tân hoa xã

