“72 giờ vàng” tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Venezuela

Theo số liệu công bố mới nhất của Bộ Y tế Venezuela, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 235 người, trong khi 4.300 người khác bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Các chuyên gia cứu hộ cho biết, 48 đến 72 giờ đầu sau động đất là khoảng thời gian có khả năng cao nhất để giải cứu những người bị mắc kẹt. Khi từng giờ trôi qua, cơ hội tìm thấy người sống sót cũng dần thu hẹp.

Mọi người đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà bị đổ sập ngày 25/6 sau động đất ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters

Tại La Guaira, thành phố ven biển chịu thiệt hại nặng nề nhất cùng với thủ đô Caracas, nhiều gia đình đã phải trải qua đêm thứ hai liên tiếp ngoài đường phố sau khi nhà cửa bị san phẳng. Không ít người vẫn tự mình đào bới trong đống bê tông đổ nát để tìm kiếm người thân.

“Thật kinh khủng. Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng. Mọi người đã cố gắng hết sức để đưa các em nhỏ ra ngoài an toàn. Trong ba đứa trẻ mắc kẹt, chúng tôi chỉ cứu được một em. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Nhưng chúng tôi không thể cứu được tất cả”, một người dân nói.

Trên mạng xã hội, người dân Venezuela trong và ngoài nước liên tục chia sẻ hình ảnh người thân mất tích với hy vọng nhận được manh mối. Đó là bức ảnh một người cha nắm tay con gái trong bộ váy nàng tiên, một thanh niên 24 tuổi trong bộ đồng phục phi công hay khoảnh khắc cả gia đình ôm nhau trên sân bóng. Những bức ảnh bình dị giờ đây đã trở thành lời kêu gọi tìm kiếm giữa thảm họa.

Nhà chức trách nhận định số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado cho biết: “Đa số là các ca chấn thương nhẹ, song cũng có nhiều trường hợp bị thương vừa và nặng, trong đó không ít bệnh nhân phải phẫu thuật. Đáng buồn, khoảng 235 nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống hoặc đã tử vong trước khi đến nơi”.

Trong khi cuộc chạy đua với thời gian vẫn tiếp tục, cộng đồng quốc tế cũng khẩn trương triển khai hỗ trợ. Các đội cứu hộ từ Mexico, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã có mặt tại Venezuela. Brazil, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Qatar, cùng nhiều quốc gia khác cam kết viện trợ nhân đạo, trong đó có lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chó nghiệp vụ, vật tư y tế, thiết bị lọc nước, máy bay và máy bay không người lái.

Liên hợp quốc cho biết toàn bộ hệ thống của tổ chức này tại Venezuela đang phối hợp với chính phủ và các đối tác để triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stéphane Dujarric khẳng định: “Liên hợp quốc tại Venezuela và toàn bộ hệ thống Liên hợp quốc đang huy động viện trợ và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để hỗ trợ công tác ứng phó. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh những lời đề nghị đoàn kết và hỗ trợ từ các quốc gia thành viên trong thời điểm khó khăn này. Tổng thư ký bày tỏ sự đoàn kết với người dân và chính phủ Venezuela”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đang phối hợp với chính quyền Venezuela đánh giá thiệt hại kinh tế và nhu cầu hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đến ngày 23/10 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất.

Hai trận động đất được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị.