Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động

Hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động máy móc xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường sá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Maiquetía bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường.

Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót. Ảnh: Reuters

Ngay sau thời điểm động đất, Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodríguez đã trực tiếp đến Macuto, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hai trận động đất.

“Chúng tôi đã tới Macuto, thuộc bang La Guaira, sát cánh cùng người dân trong công tác tìm kiếm và cứu hộ những người bị mắc kẹt dưới các công trình và tòa nhà bị sập do trận động đất kép xảy ra hôm qua. Chúng tôi đang hỗ trợ các gia đình và thể hiện sự đoàn kết với họ. Chúng tôi hy vọng sẽ cứu sống được càng nhiều người càng tốt”, bà Rodríguez cho hay.

Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Các cơ chế điều phối cứu trợ đang ưu tiên đội tìm kiếm cứu nạn trong đô thị, vật tư y tế khẩn cấp, nơi ở tạm, nước sạch, hậu cần hàng không và hỗ trợ thông tin liên lạc.

Mỹ tuyên bố dành 150 triệu USD hỗ trợ và triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động năng lực vận tải hàng không và hậu cần của Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các đối tác quốc tế. Theo hãng tin Reuters, các đội cứu hộ của Mỹ đã được điều động từ Virginia và Los Angeles.

Nhiều nước châu Âu và Mỹ Latinh cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực, y tế hoặc hàng cứu trợ. Mexico dự kiến điều 250 quân nhân, thiết bị và chó nghiệp vụ; Colombia huy động một đội khoảng 60 người cùng thiết bị; El Salvador thông báo sẵn sàng cử 300 nhân viên cứu hộ và y tế, kèm khoảng 50 tấn thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm. Pháp cho biết sẽ gửi 85 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn.

Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm qua cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với một số bộ trưởng. Sáng nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez qua điện thoại để hỏi bà ấy cần chúng tôi làm gì. Chúng tôi đã quyết định sẽ gửi mọi thứ cần thiết đến Venezuela - nước, lính cứu hỏa, đội cứu hộ dân sự, thực phẩm, thuốc men. Bởi vì trong những thời điểm như thế này, chúng ta cần sát cánh với người dân Venezuela và nỗ lực hết sức để giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng động đất”.

Bên cạnh hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức nhân đạo cũng bắt đầu triển khai. World Central Kitchen đã phân phát suất ăn tại khu vực bị ảnh hưởng và cam kết thêm nguồn lực; Vatican đóng góp 100.000 euro từ quỹ bác ái để hỗ trợ nạn nhân. Các khoản hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu, khi nhiều gia đình phải rời nhà, bệnh viện chịu áp lực lớn và nhu cầu về thực phẩm, nước sạch, chỗ trú tạm thời tăng nhanh.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau khoảng 39 giây, với tâm chấn ở khu vực phía Tây thủ đô Caracas. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất Venezuela hứng chịu trong hơn một thế kỷ. Theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, chuỗi “động đất kép” xảy ra liên tiếp trong thời gian rất ngắn đã làm tăng mức độ phá hủy. Nguy cơ thương vong cao không chỉ đến từ độ lớn của động đất. Tại Venezuela, các yếu tố như mật độ dân cư tại Caracas và vùng ven biển, số lượng tòa nhà bị hư hại, hạ tầng điện - viễn thông bị gián đoạn và năng lực y tế vốn chịu áp lực từ trước thảm họa đều có thể làm trầm trọng hậu quả. Trước động đất, khoảng 8 triệu người tại Venezuela đã cần hỗ trợ nhân đạo, khiến công tác cứu trợ hiện nay phải đối mặt đồng thời với nhu cầu cứu nạn tức thời và một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài.