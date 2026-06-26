Động đất Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên khoảng 235 người

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước VTV tối 25/6, Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado cho biết tính đến 19h cùng ngày, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận hơn 4.300 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau các trận động đất tại Caracas, Venezuela, ngày 25/6/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Alvarado, phần lớn các nạn nhân bị thương nhẹ, song cũng có nhiều trường hợp bị thương ở mức độ trung bình và nghiêm trọng, phải trải qua phẫu thuật khẩn cấp.

“Đến 19h ngày 25/6, chúng tôi đã tiếp nhận điều trị cho hơn 4.300 người bị thương. Đáng tiếc, khoảng 235 nạn nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế trong tình trạng không còn dấu hiệu sinh tồn hoặc đã tử vong khi đến nơi”, Bộ trưởng Y tế Venezuela cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello kêu gọi người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó của chính phủ sau thảm họa động đất. Phát biểu với truyền thông trong chuyến thị sát bang La Guaira - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ông Cabello cho biết các lực lượng chức năng đang huy động nhiều đội cứu hộ cùng máy móc hạng nặng nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm và giải cứu những người còn mắc kẹt.

“Chúng tôi mong người dân, trong hoàn cảnh hiện nay, cùng phối hợp và tổ chức tốt tại các cộng đồng dân cư cũng như các tổ chức cơ sở để xác định ai đang mất tích, họ ở đâu, từ đó giúp lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm một cách chính xác và hiệu quả hơn”, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela nhấn mạnh.