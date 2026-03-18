8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz

Thứ Tư, 06:37, 18/03/2026
VOV.VN - Hiện có 8 quốc gia đang đàm phán với Iran về cơ chế đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Một nguồn tin an ninh Iran cho biết, 8 quốc gia ngoài khu vực Trung Đông đang đàm phán với Iran về đề xuất thiết lập cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz cho các chuyến tàu vận chuyển dầu mỏ được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ.

8 nuoc dam phan voi iran ve hanh lang an toan cho dau mo qua eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Theo nguồn tin này, các quốc gia trên đã chủ động liên hệ với Tehran để thảo luận khả năng đạt được thỏa thuận, sau khi xuất hiện thông tin Iran đang cân nhắc kế hoạch cho phép tàu thuyền của các nước sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ được đi qua eo biển Hormuz mà không bị cản trở.

Nguồn tin không nêu cụ thể tên của 8 quốc gia, nhưng cho biết Iran đang xem xét một cách tiếp cận rộng hơn, bao gồm việc quản lý lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz, bên cạnh việc duy trì các biện pháp phong tỏa hiện nay.

Trước đó, Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền của Mỹ, Israel và các đồng minh, về thực chất tạo ra một lệnh phong tỏa đối với tuyến vận tải biển quan trọng, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, khiến giá năng lượng tăng mạnh. Tehran cũng đã bắt đầu rải thủy lôi tại khu vực này, làm phức tạp thêm các nỗ lực có thể nhằm mở lại tuyến đường này trong tương lai.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng “tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không thể quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran eo biển Hormuz dầu mỏ Trung Đông nhân dân tệ thị trường năng lượng
Mỹ đã triển khai thiết bị gì để đối phó với thủy lôi của Iran ở Hormuz?
VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là sở hữu một số phương tiện có thể đối phó với thủy lôi tại eo biển Hormuz, chẳng hạn như tàu chiến ven biển lớp Independence, tàu quét mìn lớp Avenger, máy bay trực thăng.

Iran cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ không còn như trước”
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực vũ khí của Tehran, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu kết thúc.

Iran mở “lối đi hạn chế” qua eo biển Hormuz: Tàu của những nước nào được đi qua?
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran khiến vận tải năng lượng toàn cầu rơi vào khủng hoảng, Tehran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở nhưng chỉ cho phép một số tàu của các quốc gia nhất định đi qua, trong khi tàu của Mỹ và các đồng minh bị cấm tiếp cận.

