Nóng thế giới ngày 18/3: Iran cảnh báo cứng rắn về eo biển Hormuz

Iran cảnh báo eo biển Hormuz không còn an toàn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới – “không thể trở lại như trước” và hiện không còn an ninh, trong bối cảnh Mỹ và Israel gia tăng hiện diện quân sự tại vùng Vịnh.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Qalibaf khẳng định các cuộc không kích của Mỹ và Israel không thể phá hủy hoàn toàn cơ sở vũ khí của Iran, bởi nước này đã thay đổi thiết kế hệ thống và bệ phóng sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm 2025. Ông nhấn mạnh Iran sẽ không đầu hàng và khi chiến tranh kết thúc, “trật tự Trung Đông sẽ thay đổi theo hướng các quốc gia Hồi giáo tự thiết lập an ninh khu vực”.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Ông Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” với Anh và “rất ngạc nhiên” trước phản ứng của nước này đối với vấn đề eo biển Hormuz và cuộc chiến tranh Iran. Ông cho biết Anh đã từ chối yêu cầu gửi chiến hạm đến khu vực Hormuz, và cho rằng lời đề nghị sau đó về việc gửi tàu sân bay đã quá muộn.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia khác giúp mở lại giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz, nói rằng một số quốc gia cho biết họ đang trên đường đến và một số khác thì “không mấy nhiệt tình” giúp đỡ.

Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz. Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi các đồng minh NATO là tách biệt với Mỹ trong khi kêu gọi khối này hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng việc Tổng thống Trump đưa ra phát biểu như vậy về các đồng minh NATO là điều đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các nước châu Âu hỗ trợ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược ở vùng Vịnh. Ông Sikorski cho biết Ba Lan không có kế hoạch can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng Warsaw cần ưu tiên các thách thức an ninh trong nước, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine và những mối đe dọa dọc theo sườn phía Đông của NATO.

Ấn Độ cử tàu chiến hộ tống các tàu thương mại qua Vịnh Oman. Ngày 16/3, Hải quân Ấn Độ xác nhận đã triển khai các tàu chiến hộ tống các tàu thương mại mang cờ Ấn Độ di chuyển qua khu vực Vịnh Oman sau khi các tàu này vượt qua eo biển Hormuz.

Mặc dù các cuộc giao tranh chủ yếu diễn ra ở khu vực phía tây eo biển Hormuz, nhưng vùng Vịnh Oman ở phía đông cũng đã ghi nhận một số vụ tấn công, làm gia tăng nguy cơ đối với các tàu thương mại đi qua khu vực. Hải quân Ấn Độ cho biết, hoạt động hộ tống đối với các tàu thương mại mang cờ Ấn Độ sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Hiện vẫn còn khoảng 22 tàu mang cờ Ấn Độ đang ở khu vực phía tây eo biển Hormuz.

Nhà Trắng: Quan chức Iran đã trực tiếp liên hệ với đặc phái viên Tổng thống Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng ngày 16/3 cho biết, các quan chức Iran đã trực tiếp liên hệ với Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và những quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Trump những ngày gần đây nhằm khôi phục kênh đối thoại ngoại giao. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã chỉ đạo đội ngũ của mình không tiến hành đàm phán vào thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - người được cho là đã tìm cách liên hệ với ông Witkoff lại phủ nhận việc có bất kỳ tiếp xúc nào gần đây.

Trong bài đăng trên nền tảng X, ông Araghchi viết: “Lần liên hệ cuối cùng của tôi với ông Witkoff là trước khi cấp trên của ông ta quyết định "khai tử" con đường ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự phi pháp nhằm vào Iran. Mọi tuyên bố trái ngược dường như chỉ nhằm đánh lạc hướng giới giao dịch dầu mỏ và công chúng".

Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau, xuất khẩu dầu của vùng vịnh giảm hơn 70%. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, trong ngày 16/3, không quân nước này mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn vào Iran, nhắm mục tiêu là các căn cứ quân sự và cơ sở của chính quyền Iran, trong đó có trung tâm chỉ huy tình báo ở thủ đô Tehran. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của chiến dịch không kích chưa được công bố.

Về các cuộc tấn công của Iran, truyền thông Israel cho biết trong ngày 16/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 7 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía Israel. Hai cuộc tập kích mới nhất diễn ra trong đêm, cách nhau khoảng một giờ, với một lượng nhỏ tên lửa được phóng từ Iran, hướng về khu vực miền Trung Israel và Jerusalem. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công một số quả đạn. Chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại từ các cuộc tấn công.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Quân đội Israel cũng xác nhận đã hạ sát Tướng Gholam Reza Soleimani - chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Truyền thông nhà nước Iran chưa xác nhận ngay lập tức về cái chết của hai nhân vật nói trên, song cho biết một thông điệp từ văn phòng của ông Larijani sẽ sớm được công bố.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq tiếp tục bị tấn công. Đêm 16/3, một vụ nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, nghi do bị tấn công.

Theo các nguồn tin, hai tiếng nổ lớn liên tiếp được ghi nhận phát ra từ khu vực vùng xanh ở trung tâm Baghdad hồi đêm qua. Trong đó, vụ nổ thứ hai được nghe thấy đồng thời với hoạt động phóng tên lửa phòng không nhằm đánh chặn một vật thể chưa xác định phía trên trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Vùng Xanh là nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan đại diện nước ngoài khác.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Khói lửa tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau vụ tấn công UAV, ngày 17/3/2026. Ảnh: Reuters

Nga kêu gọi các bên tại Trung Đông lập tức ngừng bắn. Ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định lập trường của Nga, kêu gọi các bên liên quan tại Trung Đông chấm dứt các hoạt động quân sự, ưu tiên giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng và bảo vệ dân thường.

Tuyên bố nêu rõ Nga kêu gọi tất cả các bên trong xung đột ở Trung Đông ngay lập tức ngừng bắn, đưa tình hình trở lại quỹ đạo đối thoại và đàm phán chính trị - ngoại giao. Nga đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng, qua đó ngăn chặn những tổn thất và đau khổ đối với người dân vô tội.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến hơn 400 người thiệt mạng. Ngày 17/3, chính quyền Taliban tại Afghanistan lên tiếng cáo buộc Pakistan tấn công một cơ sở y tế điều trị cho người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

Người phát ngôn chính quyền Taliban, Zabihullah Mujahid, cáo buộc quân đội Pakistan “một lần nữa xâm phạm lãnh thổ Afghanistan”, gọi vụ tấn công là “tội ác” và “hành động vô nhân đạo”. Theo ông Mujahid, phần lớn nạn nhân là những người đang được điều trị cai nghiện tại cơ sở y tế này.

Đáp lại, Bộ Thông tin Pakistan bác bỏ các cáo buộc và cho biết các cuộc không kích của nước này nhắm “chính xác” vào các cơ sở quân sự và hạ tầng hỗ trợ khủng bố tại Kabul và Nangarhar , bao gồm kho thiết bị và đạn dược của Taliban, cũng như các nhóm khủng bố hoạt động tại Afghanistan. Pakistan khẳng định các chiến dịch được thực hiện cẩn trọng nhằm tránh gây thiệt hại ngoài dự kiến.

Đống đổ nát tại bệnh viện cai nghiện ở Kabul sau vụ không kích mà Taliban cáo buộc Pakistan tiến hành, ngày 17/3/2026. Ảnh: Reuters

Ông Trump đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc vì chiến sự với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết Nhà Trắng đã đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc của ông, dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4, khoảng một tháng, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến với Iran.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện ông chưa chắc liệu chuyến đi tới Bắc Kinh có còn diễn ra theo kế hoạch ban đầu hay không. Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn ở lại Washington để theo dõi và điều phối các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo ông Trump, Washington đã gửi yêu cầu tới Bắc Kinh để lùi lịch chuyến công du quan trọng này chậm lại 1 tháng và ông cũng rất mong đợi chuyến thăm.

Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ. Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Thông báo về kết quả đàm phán vào đêm muộn 16/3, ông Lý Thành Cương, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết: "Các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn sâu sắc, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Thông qua cuộc tham vấn lần này, hai bên đã đạt được đồng thuận bước đầu về một số vấn đề và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn trong bước tiếp theo".

Trong bản tin sau đó, Tân Hoa xã cho biết thêm, hai bên đã tham vấn về các vấn đề kinh tế - thương mại cùng quan tâm, như thỏa thuận thuế quan, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, duy trì các đồng thuận đạt được trong các cuộc tham vấn trước đó và “đạt được một số đồng thuận mới”.