Iran cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ không còn như trước”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Qalibaf nhấn mạnh, eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược đối với nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đối mặt với rủi ro do sự hiện diện của Mỹ và Israel tại khu vực Vùng Vịnh.

“Eo biển Hormuz sẽ không còn như trước và không thể quay lại trạng thái cũ", ông Mohammad Baqer Qalibaf nói, đồng thời cho rằng “an ninh tại khu vực này không còn được đảm bảo".

Dù các cơ sở quân sự của Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công mạnh kể từ khi xung đột nổ ra, ông Qalibaf khẳng định Tehran đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, qua đó thay đổi hệ thống và thiết kế các bệ phóng.

“Họ nghĩ có thể phá hủy các cơ sở của chúng tôi bằng máy bay ném bom, nhưng không biết rằng thiết kế của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn”, ông nói Mohammad Baqer Qalibaf nói. Ông cũng khẳng định Iran sẽ không đầu hàng hay khuất phục trước sức ép quân sự.

Theo ông Qalibaf, khi xung đột kết thúc, “cục diện và trật tự Trung Đông sẽ thay đổi, nhưng không theo điều Mỹ mong muốn”, đồng thời cho rằng các quốc gia Hồi giáo trong khu vực sẽ thiết lập một trật tự và cơ chế an ninh riêng.