Iran cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ không còn như trước”

Thứ Ba, 16:44, 17/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực vũ khí của Tehran, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Qalibaf nhấn mạnh, eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược đối với nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đối mặt với rủi ro do sự hiện diện của Mỹ và Israel tại khu vực Vùng Vịnh.

iran canh bao eo bien hormuz se khong con nhu truoc hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters

“Eo biển Hormuz sẽ không còn như trước và không thể quay lại trạng thái cũ", ông Mohammad Baqer Qalibaf nói, đồng thời cho rằng “an ninh tại khu vực này không còn được đảm bảo".

Dù các cơ sở quân sự của Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công mạnh kể từ khi xung đột nổ ra, ông Qalibaf khẳng định Tehran đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, qua đó thay đổi hệ thống và thiết kế các bệ phóng.

“Họ nghĩ có thể phá hủy các cơ sở của chúng tôi bằng máy bay ném bom, nhưng không biết rằng thiết kế của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn”, ông nói Mohammad Baqer Qalibaf nói. Ông cũng khẳng định Iran sẽ không đầu hàng hay khuất phục trước sức ép quân sự.

Theo ông Qalibaf, khi xung đột kết thúc, “cục diện và trật tự Trung Đông sẽ thay đổi, nhưng không theo điều Mỹ mong muốn”, đồng thời cho rằng các quốc gia Hồi giáo trong khu vực sẽ thiết lập một trật tự và cơ chế an ninh riêng.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran cảnh báo chủ tịch quốc hội Iran eo biển Hormuz cuộc chiến Iran Iran và Mỹ vũ khí Iran
Mỹ nói đã phá hủy năng lực tên lửa Iran: Vì sao Tehran vẫn có thể tấn công?
Mỹ nói đã phá hủy năng lực tên lửa Iran: Vì sao Tehran vẫn có thể tấn công?

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể năng lực triển khai tên lửa và UAV của Iran nhưng nước này vẫn có đủ khả năng gây tổn thất đáng kể cho các lực lượng của đối phương.

Mỹ - Iran lần đầu tiên liên lạc trực tiếp kể từ khi xung đột bùng phát?
Mỹ - Iran lần đầu tiên liên lạc trực tiếp kể từ khi xung đột bùng phát?

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ bác bỏ yêu cầu “bồi thường” từ phía Iran trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình, song cho biết ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận. Ở chiều ngược lại, các quan chức Iran những ngày qua khẳng định nước này không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào với Washington.

Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz
Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Indonesia cho biết, Iran sẽ tiếp tục cho phép các tàu chở dầu của Indonesia đi qua eo biển Hormuz chiến lược, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng trên toàn cầu, bất chấp căng thẳng đang diễn ra với Israel và Mỹ.

