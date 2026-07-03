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Ai Cập chuyển gần 5.000 tấn hàng cứu trợ đến Gaza

Thứ Sáu, 05:36, 03/07/2026
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VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực cứu trợ nhân đạo khẩn cấp giúp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, hôm qua (2/7), Ai Cập đã chuyển đến dải Gaza chuyến hàng cứu trợ gồm gần 5.000 tấn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong vài giờ tới.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập cho biết lô hàng cứu trợ gửi đến Gaza hôm qua gồm 4.991 tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu, cùng nhiều đồ dùng thiết yếu. Đây là chuyến hàng cứu trợ nhân đạo thứ 226 theo sáng kiến “Zad El-Ezza: từ Ai Cập đến Gaza”, phát động cuối tháng 7/2025. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập, dự kiến đến Gaza trong ngày 3/7.

ai cap chuyen gan 5.000 tan hang cuu tro den gaza hinh anh 1
Trước đó, Ai Cập chuyển hơn 4.300 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza. Trong gần 3 năm qua, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo.

Ngày 30/6 vừa qua, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập và Tổ chức Chữ thập đỏ Hàn Quốc, đã ký bản ghi nhớ về triển khai dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ về hỗ trợ người dân ở dải Gaza và người Palestine đang sinh sống tại Ai Cập.

Bá Thi/VOV-Cairo
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