Ai Cập chuyển gần 3.200 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza
VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực cứu trợ nhân đạo người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, hôm qua, Ai Cập đã chuyển đến dải Gaza lô hàng cứu trợ mới với trọng lượng gần 3.200 tấn.
Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập cho biết lô hàng cứu trợ gửi đến Gaza hôm qua gồm 3.163 tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Đây là chuyến hàng cứu trợ nhân đạo thứ 224 theo sáng kiến “Zad El-Ezza: từ Ai Cập đến Gaza”, phát động cuối tháng 7/2025. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương huy động với sự tham gia hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên, dự kiến đến Gaza trong ngày 1/7.
Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza. Trong gần 3 năm qua, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo.