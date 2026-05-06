Ai Cập chuyển thêm 3.700 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Theo truyền thông Ai Cập, đây là lô hàng cứu trợ thứ 190 theo sáng kiến “Zad Al-Izza: từ Ai Cập đến Gaza”, được phát động cuối tháng 7/2025. Hàng cứu trợ gồm có lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong ít giờ tới.

Hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza trong suốt hơn 2 năm xug đột vừa qua. Số liệu do Cairo công bố cho biết, kể từ đầu chiến sự tháng 10/2023, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển vào dải Gaza gần 1 triệu tấn hàng cứu trợ, chiếm hơn 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế dành cho Gaza.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, lượng hàng cứu trợ đến được với Gaza vẫn còn quá ít so với nhu cầu tối thiểu thực tế cần có của vùng đất này, dù lệnh ngừng bắn ở đây đã có hiệu lực được gần 7 tháng, từ ngày 10/10/2025.