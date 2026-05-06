  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ai Cập chuyển thêm 3.700 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Thứ Tư, 20:23, 06/05/2026
VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột, hôm nay, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ mới gồm hơn 3.700 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu.., vào vùng lãnh thổ Palestine.

Theo truyền thông Ai Cập, đây là lô hàng cứu trợ thứ 190 theo sáng kiến “Zad Al-Izza: từ Ai Cập đến Gaza”, được phát động cuối tháng 7/2025. Hàng cứu trợ gồm có lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong ít giờ tới.

Hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza trong suốt hơn 2 năm xug đột vừa qua. Số liệu do Cairo công bố cho biết, kể từ đầu chiến sự tháng 10/2023, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển vào dải Gaza gần 1 triệu tấn hàng cứu trợ, chiếm hơn 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế dành cho Gaza.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, lượng hàng cứu trợ đến được với Gaza vẫn còn quá ít so với nhu cầu tối thiểu thực tế cần có của vùng đất này, dù lệnh ngừng bắn ở đây đã có hiệu lực được gần 7 tháng, từ ngày 10/10/2025.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Iran tố Mỹ tấn công tàu dân sự khiến 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 5/5 tiếp tục bác bỏ tuyên bố của Mỹ về phá hủy các xuồng vũ trang của hải quân Iran trên vịnh Ba Tư. Tehran đồng thời cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công các tàu dân sự của Iran khiến 5 người thiệt mạng.

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 5/5 tiếp tục bác bỏ tuyên bố của Mỹ về phá hủy các xuồng vũ trang của hải quân Iran trên vịnh Ba Tư. Tehran đồng thời cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công các tàu dân sự của Iran khiến 5 người thiệt mạng.

Iran tuyên bố bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Quân đội Iran vừa chính thức lên tiếng khẳng định đã phóng tên lửa hành trình và triển khai máy bay không người lái gần các chiến hạm Mỹ tại eo biển Hormuz sáng 4/5 nhằm ngăn các phương tiện tiến vào vịnh Ba Tư.

