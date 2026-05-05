Iran tố Mỹ tấn công tàu dân sự khiến 5 người thiệt mạng

Thứ Ba, 17:45, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 5/5 tiếp tục bác bỏ tuyên bố của Mỹ về phá hủy các xuồng vũ trang của hải quân Iran trên vịnh Ba Tư. Tehran đồng thời cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công các tàu dân sự của Iran khiến 5 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran khẳng định, không có bất kỳ tàu vũ trang nào của Iran bị lực lượng Mỹ phá hủy tại vịnh Ba Tư hay eo biển Hormuz trong ngày 4/5 như tuyên bố của Washington. Ngược lại, chiến hạm Mỹ đã nã đạn vào 2 tàu chở hàng của Iran, trong đó có tàu Rasol Allah, khiến 5 dân thường thiệt mạng.

Tàu thuyền hoạt động trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Nguồn tin đồng thời nhấn mạnh Iran vẫn đang khóa chặt kiểm soát eo biển Hormuz và hoàn toàn không có chuyện tàu chở hàng Alliance Fairfax của hãng Maersk, đã vượt qua eo biển Hormuz như truyền thông phương Tây đưa tin. Tasnim khẳng định tín hiệu định vị của tàu Alliance Fairfax mà các nguồn đăng dẫn, là của vị trí từ cách đây 65 ngày, khi phương tiện này neo đậu tại vùng biển của UAE.

Trong một động thái đáng chú ý khác, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm nay (5/5) cáo buộc Mỹ và đồng minh đang gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải khu vực. Viết trên mạng xã hội X, ông Qalibaf đồng thời cảnh báo sự “hiện diện độc hại” của lực lượng quân sự nước ngoài trong khu vực sẽ sớm bị loại bỏ. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Iran, Mỹ không thể chịu đựng thêm việc tiếp tục kéo dài tình trạng hiện tại ở eo biển Hormuz, dù Iran thậm chí còn chưa tiến hành bất kỳ động thái mới nào. Trước đó, giới chức Iran cũng bác bỏ cáo buộc đã tấn công cảng dầu mỏ Fujairah ở UAE ngày 4/5. Tehran khẳng định thiệt hại ở cơ sở này là do Mỹ và đồng minh gây ra.  

Về một số phản ứng quốc tế đáng chú ý, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi các bên nghiêm túc tuân thủ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran do chính Pakistan làm trung gian. Ông Sharif đồng thời lên án các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái mà UAE cáo buộc là do Iran tiến hành nhằm vào nước này.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Mỹ - Iran leo thang hoạt động quân sự tại Hormuz, thách thức thoả thuận ngừng bắn
Mỹ - Iran leo thang hoạt động quân sự tại Hormuz, thách thức thoả thuận ngừng bắn

VOV.VN - Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ xác nhận đã nổ súng và đánh chìm các tàu được cho là của Iran, trong nỗ lực mà nước này mô tả là nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược.

Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng
Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng

VOV.VN - Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên thứ Ba (5/5), sau khi bật tăng mạnh tới 6% ở phiên liền trước, trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu cho thấy Hải quân Mỹ đang từng bước nới lỏng tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới.

Ông Trump nói Mỹ “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz
Ông Trump nói Mỹ “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết quân đội nước này đã “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran sau khi Tehran nổ súng vào một số tàu đi qua eo biển Hormuz.

