  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran tuyên bố bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ

Thứ Hai, 21:16, 04/05/2026
VOV.VN - Quân đội Iran vừa chính thức lên tiếng khẳng định đã phóng tên lửa hành trình và triển khai máy bay không người lái gần các chiến hạm Mỹ tại eo biển Hormuz sáng 4/5 nhằm ngăn các phương tiện tiến vào vịnh Ba Tư.

 

Ngược lại, lực lượng Mỹ khẳng định một số tàu quân sự và thương mại của nước này đã vượt qua eo biển  Hormuz một cách an toàn. 

Tuyên bố chính thức trên truyền hình của quân đội Iran nhấn mạnh việc phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái về phía các chiến hạm Mỹ hồi sáng 4/5, chỉ nhằm mục đích cảnh cáo, không cho các phương tiện này vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ đã sử dụng bao nhiêu quả tên lửa và máy bay không người lái cho cuộc tấn công cảnh báo. Hiệu quả của hành động ngăn chặn cũng không được đề cập.

iran tuyen bo ban canh cao tau chien my hinh anh 1
Tàu chiến Mỹ. Ảnh minh họa: Hạm đội 7.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin tên lửa của Iran đã bắn trúng chiến hạm Mỹ, buộc các tàu phải từ bỏ ý định tiến vào vịnh Ba Tư. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) đã lên tiếng bác bỏ điều này. CENTCOM khẳng định không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng tên lửa. Ngược lại, 2 tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư thành công. Đồng thời, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ, cũng đã di chuyển thành công từ vịnh Ba Tư ra phía vịnh Oman.

Theo truyền thông khu vực, chưa thể xác minh các tàu chiến và tàu thương mại Mỹ đã thực sự đi qua eo biển Hormuz như tuyên bố của CENTCOM hay chưa. Tuy nhiên, một số nhà phân tích A rập cho rằng rất có thể Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngầm về nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz từ cả hai phía. Cơ sở của lập luận này là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 về việc đàm phán với Iran đã có tiến triển tốt. Đồng thời, Mỹ cùng ngày cũng đã bàn giao tàu hàng Iran cùng các thủy thủ mà hải quân Mỹ bắt giữ hồi trung tuần tháng trước, cho phía Pakistan, nhà trung gian đàm phán Mỹ-Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Quân đội Iran phóng tên lửa hành trình máy bay không người lái chiến hạm Mỹ eo biển  Hormuz vịnh Ba Tư
Tin liên quan

Mỹ phối hợp với Pakistan bàn giao thủy thủ đoàn của tàu Iran bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 xác nhận 22 thành viên thủy thủ đoàn người Iran trên tàu container bị phía Mỹ bắt giữ trước đó đã được sơ tán sang Pakistan và sẽ được bàn giao cho phía Iran.

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/5: Mỹ răn đe Iran, điều hàng loạt máy bay quân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Iran nhưng lại nghi ngờ về triển vọng đột phá ngoại giao khi nói Tehran chưa trả giá đủ lớn cho những sai lầm trong quá khứ.

Iran cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Trump mới công bố. Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh.

