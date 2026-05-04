Iran tuyên bố bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ

Ngược lại, lực lượng Mỹ khẳng định một số tàu quân sự và thương mại của nước này đã vượt qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Tuyên bố chính thức trên truyền hình của quân đội Iran nhấn mạnh việc phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái về phía các chiến hạm Mỹ hồi sáng 4/5, chỉ nhằm mục đích cảnh cáo, không cho các phương tiện này vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ đã sử dụng bao nhiêu quả tên lửa và máy bay không người lái cho cuộc tấn công cảnh báo. Hiệu quả của hành động ngăn chặn cũng không được đề cập.

Tàu chiến Mỹ. Ảnh minh họa: Hạm đội 7.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin tên lửa của Iran đã bắn trúng chiến hạm Mỹ, buộc các tàu phải từ bỏ ý định tiến vào vịnh Ba Tư. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) đã lên tiếng bác bỏ điều này. CENTCOM khẳng định không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng tên lửa. Ngược lại, 2 tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư thành công. Đồng thời, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ, cũng đã di chuyển thành công từ vịnh Ba Tư ra phía vịnh Oman.

Theo truyền thông khu vực, chưa thể xác minh các tàu chiến và tàu thương mại Mỹ đã thực sự đi qua eo biển Hormuz như tuyên bố của CENTCOM hay chưa. Tuy nhiên, một số nhà phân tích A rập cho rằng rất có thể Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngầm về nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz từ cả hai phía. Cơ sở của lập luận này là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 về việc đàm phán với Iran đã có tiến triển tốt. Đồng thời, Mỹ cùng ngày cũng đã bàn giao tàu hàng Iran cùng các thủy thủ mà hải quân Mỹ bắt giữ hồi trung tuần tháng trước, cho phía Pakistan, nhà trung gian đàm phán Mỹ-Iran.