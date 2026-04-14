Ai Cập đưa thêm hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập hôm nay (14/4) đã chuyển lô hàng cứu trợ nhân đạo mới, gồm hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác đến Gaza.

Đây là lô hàng cứu trợ nhân đạo thứ 176 được chuyển đến Gaza theo sáng kiến “Zad Al Izza: từ Ai Cập đến Gaza”, phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong vài giờ tới.

Xe chở hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ quốc tế cho Gaza, sau khi xung đột nổ ra tháng 10/2023. Theo các công bố chính thức, trong 2 năm rưỡi qua, Cairo đã chuyển đến dải Gaza hơn 900.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza.

Tuy nhiên, theo các báo cáo liên quan, lượng hàng cứu trợ nhân đạo đến được với Gaza vẫn quá ít so với nhu cầu cấp bách thực tế. Cụ thể, toàn dải Gaza hiện cần khoảng 450 tấn bánh mì mỗi ngày, trong khi đáp ứng thực tế chỉ được khoảng 200 tấn, chưa bằng 1/2 nhu cầu tối thiểu cần có.