Ai Cập đưa thêm hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza

Thứ Ba, 22:10, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp nhiều khó khăn trong nước, các tổ chức nhân đạo tại Ai Cập vẫn nỗ lực và duy trì đều đặn hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đến cho người dân Palestine ở dải Gaza.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập hôm nay (14/4) đã chuyển lô hàng cứu trợ nhân đạo mới, gồm hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác đến Gaza.

Đây là lô hàng cứu trợ nhân đạo thứ 176 được chuyển đến Gaza theo sáng kiến “Zad Al Izza: từ Ai Cập đến Gaza”, phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong vài giờ tới.

Xe chở hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ quốc tế cho Gaza, sau khi xung đột nổ ra tháng 10/2023. Theo các công bố chính thức, trong 2 năm rưỡi qua, Cairo đã chuyển đến dải Gaza hơn 900.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza.

Tuy nhiên, theo các báo cáo liên quan, lượng hàng cứu trợ nhân đạo đến được với Gaza vẫn quá ít so với nhu cầu cấp bách thực tế. Cụ thể, toàn dải Gaza hiện cần khoảng 450 tấn bánh mì mỗi ngày, trong khi đáp ứng thực tế chỉ được khoảng 200 tấn, chưa bằng 1/2 nhu cầu tối thiểu cần có. 

Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon

VOV.VN - Israel hôm nay (11/4) tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tại Gaza và Lebanon, trong đó mục tiêu là một trạm kiểm soát tại Gaza và các nhân viên cứu hộ tại miền Nam Lebanon.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: israel tấn công lebanon khủng hoảng nhân đạo cứu trợ nhân đạo
Hơn 10 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza
VOV.VN - Israel hôm 6/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza, trong đó một cuộc không kích gần một trường học ở trung tâm Gaza đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt
VOV.VN - Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA), các nhóm hàng trăm người đã thực hiện lễ cầu nguyện Eid Al-Fitr tại các khu vực ngoài trời ở Gaza, giữa bối cảnh tàn phá trên diện rộng và các hạn chế nghiêm ngặt đang diễn ra của Israel.

Cửa khẩu viện trợ vào Gaza chuẩn bị mở cửa trở lại
VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hôm nay (3/3) cho biết, một cửa khẩu viện trợ quan trọng vào Gaza, vốn đã tạm thời đóng cửa, sẽ sớm được mở trở lại.

