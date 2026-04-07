Hơn 10 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza

Thứ Ba, 06:05, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel hôm 6/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza, trong đó một cuộc không kích gần một trường học ở trung tâm Gaza đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Tại trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza, một số người Palestine đã đụng độ với các thành viên của lực lượng dân quân được Israel hậu thuẫn, khi lực lượng này tấn công vào một trường học hiện là nơi trú ẩn của những người Palestine phải di tản, để bắt giữ người.

hon 10 nguoi thiet mang do cac cuoc tan cong cua israel tai gaza hinh anh 1
Người Palestine kiểm tra thiệt hại sau khi một người bị trúng bom của Israel khi đang đi xe đạp tại thành phố Gaza ngày 6/4. Ảnh: Reuters

Trong khi cuộc đụng độ đang diễn ra, Israel đã không kích vào khu vực này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong khi lực lượng dân quân được Israel hậu thuẫn tuyên bố đã tiêu diệt 5 thành viên Hamas.

Một cuộc không kích khác của Israel tại trung tâm Gaza đã khiến 1 người thiệt mạng. Trong khi tại thành phố Gaza, cuộc không kích của Israel đã khiến 1 người thiệt mạng và làm bị thương một trẻ em, khi họ đang di chuyển bằng xe máy.

Mặc dù đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến hơn 700 người thiệt mạng. Về phía Israel, 5 binh sĩ nước này thiệt mạng trong khoảng thời gian đó.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/4, Hamas cho biết việc thảo luận về việc giải giáp lực lượng này, trước khi Israel thực hiện đầy đủ giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là “một nỗ lực nhằm tiếp tục tội ác diệt chủng đối với người dân Palestine”.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Bạo lực gia tăng tại Gaza và Bờ Tây khi xung đột Trung Đông leo thang
Bạo lực gia tăng tại Gaza và Bờ Tây khi xung đột Trung Đông leo thang

VOV.VN - Bạo lực tiếp tục giao tăng tại Gaza và Bờ Tây, khi các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng trong hôm qua (17/3).

Bạo lực gia tăng tại Gaza và Bờ Tây khi xung đột Trung Đông leo thang

Bạo lực gia tăng tại Gaza và Bờ Tây khi xung đột Trung Đông leo thang

VOV.VN - Bạo lực tiếp tục giao tăng tại Gaza và Bờ Tây, khi các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng trong hôm qua (17/3).

Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt
Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA), các nhóm hàng trăm người đã thực hiện lễ cầu nguyện Eid Al-Fitr tại các khu vực ngoài trời ở Gaza, giữa bối cảnh tàn phá trên diện rộng và các hạn chế nghiêm ngặt đang diễn ra của Israel.

Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt

Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA), các nhóm hàng trăm người đã thực hiện lễ cầu nguyện Eid Al-Fitr tại các khu vực ngoài trời ở Gaza, giữa bối cảnh tàn phá trên diện rộng và các hạn chế nghiêm ngặt đang diễn ra của Israel.

Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng
Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 15/3 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát và 4 dân thường, theo các cơ quan chức năng tại Gaza. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.

Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng

Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 15/3 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát và 4 dân thường, theo các cơ quan chức năng tại Gaza. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.

