Hơn 10 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza

Tại trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza, một số người Palestine đã đụng độ với các thành viên của lực lượng dân quân được Israel hậu thuẫn, khi lực lượng này tấn công vào một trường học hiện là nơi trú ẩn của những người Palestine phải di tản, để bắt giữ người.

Người Palestine kiểm tra thiệt hại sau khi một người bị trúng bom của Israel khi đang đi xe đạp tại thành phố Gaza ngày 6/4. Ảnh: Reuters

Trong khi cuộc đụng độ đang diễn ra, Israel đã không kích vào khu vực này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong khi lực lượng dân quân được Israel hậu thuẫn tuyên bố đã tiêu diệt 5 thành viên Hamas.

Một cuộc không kích khác của Israel tại trung tâm Gaza đã khiến 1 người thiệt mạng. Trong khi tại thành phố Gaza, cuộc không kích của Israel đã khiến 1 người thiệt mạng và làm bị thương một trẻ em, khi họ đang di chuyển bằng xe máy.

Mặc dù đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến hơn 700 người thiệt mạng. Về phía Israel, 5 binh sĩ nước này thiệt mạng trong khoảng thời gian đó.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/4, Hamas cho biết việc thảo luận về việc giải giáp lực lượng này, trước khi Israel thực hiện đầy đủ giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là “một nỗ lực nhằm tiếp tục tội ác diệt chủng đối với người dân Palestine”.