Ai Cập kết thúc bầu cử Tổng thống

Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) đánh giá cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, an toàn, trật tự với sự tham gia tích cực của cử tri nhất là tại các thành phố lớn.

Kiểm phiếu ở khu Heliplois, Cairo. Ảnh: Ahram.

Tới đêm qua, vẫn còn nhiều cử tri đi bầu cử. Do đó, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập quyết định đóng cửa các điểm phiếu muộn hơn 1 tiếng tức là tới 22 giờ so với 21 giờ như thông báo trước đó để các cử tri có thêm thời gian hoàn thành việc bỏ phiếu vì điều kiện thời tiết xấu ở một số tỉnh. Ngay sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đã tiến hành kiểm đếm trước sự giám sát của các báo chí, các thẩm phán độc lập.

Theo báo chí địa phương, Tổng thống đương nhiệm Abdel-Fattah El-Sisi được nhiều cử tri ủng hộ hơn lãnh đạo Đảng Ghad Moussa Mostafa Moussa bởi những thành công của Sisi trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này, có khoảng 59 triệu người Ai Cập đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Kết quả sơ bộ vòng bầu cử đầu tiên này sẽ được thông báo vào ngày 29/3 và kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 2/4. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành chiến thắng (đạt số phiếu quá bán) ngay trong vòng một, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ tổ chức ở nước ngoài từ ngày 19 và 21/4 và trong nước sẽ tổ chức từ ngày 24 và 26/4. Kết quả vòng 2 sẽ được công bố vào ngày 1/5.

Trước đó, Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập cho biết không có khiếu nại nào được nhận được liên quan đến cuộc bầu cử, hoặc bởi các thẩm phán hay cử tri. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức phạt 500 EGP (khoảng 28 USD) đối với những người không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Việc áp dụng hình phạt là điều bắt buộc, vì nó là vấn đề về nguyên tắc và tôn trọng pháp luật quy định tại Điều 42 của Luật Bầu cử Tổng thống năm 2014.

Tham gia giám sát bầu cử, Đoàn giám sát của Liên minh Châu Phi bày tỏ ấn tượng về cuộc bầu cử diễn ra trong một môi trường hòa bình. Cử tri trẻ tuổi và người già đã xếp hàng bỏ phiếu một cách trật tự và không có bất kỳ bất thường nào trong quá trình bầu cử. Tỉ lệ cử tri tham gia tốt. Quá trình bầu cử diễn ra trong ba ngày và tất cả những người muốn bỏ phiếu đã được phép bỏ phiếu một cách tự do./.

