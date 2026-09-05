Ai Cập không chịu tác động trực tiếp từ El Nino

Thông báo của EMA được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo, hiện tượng El Nino sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, trở thành một sự kiện lớn trong những tháng tới, trước khi đạt đỉnh điểm vào cuối năm 2026.

WMO cho biết, hiện tượng này là do điều kiện đại dương ấm bất thường trên khắp vùng biển Thái Bình Dương, đồng thời dự báo nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mức bình thường trên hầu hết các khu vực đất liền cho đến hết tháng 11/2026.

WMO nhấn mạnh tác động đáng kể của hiện tượng này đến các mô hình nhiệt độ có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực đoan.

Trong khi các nhà khoa học cũng dự đoán, đây sẽ là hiện tượng El Nino mạnh nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận các dữ liệu tương tự cách đây 4 thập kỷ, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

WMO đã tăng cường các biện pháp chuẩn bị và cảnh báo sớm, phối hợp với cơ quan khí tượng và thủy văn các quốc gia, để ứng phó với hiện tượng bất thường này.