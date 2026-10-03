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AI mất 6 giờ giải mã thư mật của Napoleon 217 năm trước

Thứ Bảy, 08:10, 03/10/2026
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VOV.VN - AI hỗ trợ giải mã bức thư mật của Napoleon từ năm 1809, phục dựng thông tin quân sự từng chưa thể đọc đầy đủ suốt hơn 200 năm.

Một bức thư quân sự được mã hóa từ thời Hoàng đế Napoleon Bonaparte, tồn tại hơn hai thế kỷ mà chưa được giải mã đầy đủ, đã được phục dựng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ sau khoảng 6 giờ xử lý.

Theo kỹ sư Carter Church của công ty an ninh mạng SentinelOne, bức thư được viết vào tháng 3/1809 và gửi tới Tướng Auguste de Marmont, một trong những chỉ huy quân sự thân cận của Hoàng đế Napoleon. Nội dung đề cập vị trí và quân số của nhiều lực lượng Pháp và đồng minh trong thời điểm căng thẳng với Áo gia tăng trước khi Chiến tranh Liên minh thứ năm bùng nổ.

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Bức thư được mã hóa của Hoàng đế Napoleon (Ảnh chụp màn hình: Revue historique des Armées)

Bức thư chỉ còn được biết đến qua một bản sao chụp đăng trên tạp chí quân sự Pháp năm 1969. Sau dòng mở đầu viết bằng tiếng Pháp thông thường là 24 dòng ký hiệu mã hóa gồm chữ số, chữ cái và nhiều ký hiệu được viết tay. Khóa giải mã hoàn chỉnh đã thất lạc từ lâu, khiến phần lớn nội dung không thể đọc được trong nhiều thập kỷ.

Church cho biết ông sử dụng một mô hình AI để xử lý trực tiếp hình ảnh của tài liệu. Hệ thống trước hết chia hình ảnh thành từng dòng, nhận dạng khoảng 1.300 đơn vị mã hóa và phân loại hàng trăm ký hiệu viết tay khác nhau.

Một trong những khó khăn là hệ thống mật mã không đơn giản theo kiểu mỗi ký hiệu tương ứng với một chữ cái. Nhiều ký hiệu khác nhau có thể cùng đại diện cho một chữ cái, trong khi một số ký hiệu lại biểu thị cả một từ hoặc khái niệm hoàn chỉnh.

AI sau đó kết hợp những giá trị mã đã được các nhà nghiên cứu trước đây xác định với phân tích thống kê tiếng Pháp đầu thế kỷ 19, thử nghiệm các phương án khác nhau và liên tục đối chiếu kết quả với hình ảnh gốc. Ông Church cho biết toàn bộ quá trình xử lý của mô hình mất khoảng 6 giờ.

Kết quả cho phép phục dựng phần lớn bảng mã được sử dụng trong bức thư và đọc lại nội dung từng bị coi là không thể giải mã đầy đủ.

Bức thư cung cấp một bức tranh chi tiết về cách Hoàng đế Napoleon đánh giá bố trí lực lượng ở châu Âu trước cuộc chiến với Áo. Trong đó có thông tin về khoảng 40.000 quân Bavaria giữa Munich và Passau, 30.000 quân Ba Lan gần sông Vistula, các lực lượng Saxony quanh Dresden cùng nhiều đơn vị quân đội Pháp được triển khai tại các khu vực khác nhau.

Việc giải mã còn giúp khôi phục những đoạn từng bị thiếu trong các bản in công khai về thư từ của Hoàng đế Napoleon. Một trong số đó là lời động viên Marmont không nên quá lo ngại trước các lực lượng đối phương nhỏ lẻ ở khu vực ông đang đóng quân.

Theo ông Church, giá trị đáng chú ý của thử nghiệm không chỉ nằm ở việc đọc được một tài liệu hơn 200 năm tuổi, mà còn ở khả năng AI đảm nhiệm liên tiếp nhiều công đoạn vốn trước đây đòi hỏi những nhóm chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau.

Trường hợp bức thư của Hoàng đế Napoleon cho thấy AI có thể mở ra hướng nghiên cứu mới đối với số lượng lớn tài liệu lịch sử đang nằm trong các kho lưu trữ nhưng chưa được xử lý đầy đủ. Nhiều tài liệu có thể không phải bất khả giải về mặt kỹ thuật, mà đơn giản chưa được nghiên cứu vì đòi hỏi quá nhiều thời gian và nhân lực chuyên môn.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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