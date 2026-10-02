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Thêm trang web bị tác nhân AI của Open AI xâm nhập trái phép

Thứ Sáu, 19:55, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 2/10, chính quyền bang New South Wales của Australia cho biết, trang web thứ hai của chính quyền bang này bị tác nhân AI của Open AI xâm nhập trái phép. Đây là trang web thứ 5 của chính quyền Australia bị tác nhân AI của Open AI xâm nhập trái phép.

Sự cố tác nhân AI của Open AI xâm nhập vào các trang web của chính quyền Australia đang lan rộng khi hôm nay có thêm 1 trang web nữa được thông báo đã bị xâm nhập vào tháng 6/2026. Đó là trang web của Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã quốc gia của bang New South Wales, nơi lưu trữ thông tin và lịch sử về các vụ cháy. Đây là trang web thứ hai của chính quyền bang New South Wales và là trang web thứ 5 của cơ quan nhà nước của Australia bị tác nhân AI của Open AI xâm nhập trái phép.

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Ảnh minh họa: AP

Cũng giống như 4 vụ xâm nhập trước đó, vụ xâm nhập mới được phát hiện cũng không bị rò rỉ thông tin cá nhân.

Trong thông báo của mình Open AI cho biết, họ chỉ phát hiện ra vụ xâm nhập trái phép này vào Thứ ba vừa qua sau đó ngay lập tức tiến hành đánh giá và báo cáo cho cơ quan chức năng của Australia vào ngày 1/10.

Mặc dù cho đến lúc này chưa có thiệt hại nào xảy ra từ các vụ xâm nhập này nhưng nó tiếp tục cho thấy các tác nhân AI đang hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người và số lượng các trang web bị xâm nhập trái phép có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Việt Nga/VOV-Australia
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