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Một bang của Australia thành lập ủy ban điều tra về tác động của AI

Thứ Năm, 16:10, 01/10/2026
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VOV.VN - Bang Nam Australia của Australia vừa quyết định thành lập ủy ban điều tra về AI để nghiên cứu những lợi ích cũng như tác động của công nghệ này trước khi ban hành chính sách đối với việc sử dụng công nghệ này. 

 

Hôm nay (1/10), chính quyền bang Nam Australia của Australia vừa công bố việc thành lập Ủy ban điều tra về AI đồng thời chỉ định 3 chuyên gia tham gia ủy ban này gồm Tiến sĩ Iain Ross, nguyên Thẩm phán Tòa án Liên bang Australia làm Chủ tịch ủy ban và hai ủy viên khác là bà Kate Pounder, cựu Giám đốc điều hành Hội đồng Công nghệ Australia và chuyên gia trí tuệ nhân tạo Christopher Manning.

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Thủ hiến bang Nam Australia Peter Malinauskas. Nguồn: Roy VanDerVegt

Thủ hiến bang Nam Australia Peter Malinauskas cho biết Ủy ban này có nhiệm vụ đánh giá các cơ hội và tác động về mặt kinh tế xã hội của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với bang Nam Australia. Những khuyến nghị của ủy ban này sẽ được nghiên cứu để bang Nam Australia xây dựng chính sách AI phù hợp: "Mục tiêu của chúng tôi là đưa bang Nam Australia vào vị thế tiên phong thực sự trong việc hoạch định chính sách ở cấp độ địa phương, nhằm định hướng cách thức chúng ta sử dụng và ứng dụng công nghệ này, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai ở mức tối đa có thể".

Cụ thể, ủy ban này sẽ đánh giá các cơ hội, rào cản, cơ chế chính sách liên quan đến AI nhằm giúp nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế, qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của bang Nam Australia ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Không chỉ vậy ủy ban này cũng sẽ xem xét cách thức mà bang này có thể tận dụng những lợi ích xã hội mà AI mang lại đồng thời bảo vệ người dân và xã hội trước các rủi ro và thách thức liên quan đến việc ứng dụng công nghệ này.

Bên cạnh đó, ủy ban cũng sẽ nghiên cứu các khuôn khổ pháp lý cần thiết tại bang để khuyến khích "quá trình phát triển, triển khai, ứng dụng và sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm trong các lĩnh vực công nghiệp, chính phủ, nghiên cứu và cộng đồng".

Việt Nga/VOV-Australia
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