AMM56 ra Thông cáo chung đề cập nhiều vấn đề hợp tác nội khối và các đối tác

Thông cáo chung ASEAN kêu gọi xây dựng Biển Đông hoà bình và hợp tác

VOV.VN - ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ghi nhận những lợi ích của việc coi Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.