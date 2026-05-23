Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Thứ Bảy, 18:10, 23/05/2026
VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Động thái của Ấn Độ được đưa ra tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) thuộc WTO. Trước đó, đầu tháng này, Trung Quốc đã đề nghị WTO thành lập hội đồng phân xử sau khi các cuộc tham vấn song phương với Ấn Độ không đạt kết quả.

Tranh chấp bắt nguồn từ việc Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái cáo buộc Ấn Độ áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm công nghệ cao và triển khai các chính sách ưu tiên hàng sản xuất trong nước thay cho hàng nhập khẩu. Bắc Kinh cho rằng các biện pháp này mang tính phân biệt đối xử với hàng hóa Trung Quốc và vi phạm quy định của WTO.

Theo đơn khiếu nại, các điều kiện về tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong Chương trình Ưu đãi sản xuất (PLI) của Ấn Độ đã khiến hàng nhập khẩu bị đối xử kém ưu đãi hơn. Trung Quốc cũng cáo buộc Ấn Độ áp dụng mức thuế vượt cam kết WTO đối với nhiều mặt hàng công nghệ thông tin, bao gồm điện thoại thông minh, máy móc sản xuất màn hình phẳng, tấm bán dẫn, chất bán dẫn và mạch tích hợp.

Ngoài thuế nhập khẩu thông thường, Bắc Kinh còn phản đối việc Ấn Độ áp thêm Thuế Phát triển và Cơ sở hạ tầng Nông nghiệp (AIDC) đối với một số mặt hàng công nghệ.

Theo phía Trung Quốc, các chính sách hỗ trợ của Ấn Độ đi ngược lại Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại năm 1994 (GATT), Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng, cũng như Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.

Đáp lại, Ấn Độ khẳng định các chính sách hỗ trợ ngành năng lượng mặt trời và công nghệ của nước này hoàn toàn phù hợp với các quy định của WTO. Ấn Độ cũng chỉ trích việc Trung Quốc đang kiểm soát khoảng 80% chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời, đồng thời cho rằng việc Bắc Kinh tìm cách cản trở sự phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch ở các quốc gia khác là không công bằng.

Theo quy định của WTO, Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục đưa ra yêu cầu lần thứ hai tại cuộc họp Cơ quan Giải quyết Tranh chấp tiếp theo. Khi đó, hội đồng giải quyết tranh chấp gần như chắc chắn sẽ được thành lập. Nếu điều này xảy ra, hội đồng sẽ xem xét liệu các mức thuế nhập khẩu mà Ấn Độ áp dụng đối với một số sản phẩm công nghệ cao, cùng các biện pháp khuyến khích sản xuất năng lượng mặt trời trong nước, có phù hợp với các cam kết của Ấn Độ tại WTO hay không.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng quá trình giải quyết tranh chấp tại WTO hiện vẫn gặp nhiều trở ngại do Cơ quan Phúc thẩm của tổ chức này gần như tê liệt từ năm 2017, sau khi Mỹ ngăn việc bổ nhiệm thêm thẩm phán mới. Điều này khiến nhiều vụ tranh chấp thương mại quốc tế không thể được xử lý dứt điểm và rơi vào tình trạng kéo dài.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ
VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc coi Ấn Độ là đối tác, không phải đối thủ
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc nên coi nhau là “đối tác chứ không phải đối thủ”, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của châu Á.

Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế
VOV.VN - Sau khi Mỹ và Israel tập kích dữ dội vào lãnh thổ Iran, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và Ấn Độ đã lên tiếng phản ứng. Đại diện của Trung Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trong khi phía Ấn Độ thể hiện sự quan ngại sâu sắc, còn New Zealand kêu gọi đối thoại…

