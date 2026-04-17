Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

Thứ Sáu, 05:20, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

Theo Bộ Công thương Ấn Độ, tổng kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc đạt khoảng 151,1 tỷ USD trong năm tài khóa vừa qua (tính từ 1/4/2025 – 31/3/2026), đưa Trung Quốc trở lại vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ sau khi bị Mỹ vượt qua trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2021.

trung quoc vuot my, tro lai la doi tac thuong mai lon nhat cua An Do hinh anh 1
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, dù xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc trong năm qua tăng hơn 36%, đạt khoảng 19,5 tỷ USD, nhưng nhập khẩu vẫn ở mức rất cao, lên tới hơn 131 tỷ USD, tăng khoảng 16%. Sự chênh lệch lớn này khiến thâm hụt thương mại hai nước tăng lên mức kỷ lục khoảng 112 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức hơn 99 tỷ USD của năm trước.

Trong khi đó, thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng chậm hơn. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ gần như đi ngang, chỉ tăng chưa tới 1%, đạt khoảng 87,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng gần 16%, lên khoảng 52,9 tỷ USD. Điều này khiến thặng dư thương mại của Ấn Độ với Mỹ thu hẹp xuống còn khoảng 34,4 tỷ USD, so với gần 41 tỷ USD của năm trước.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
