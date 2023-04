Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 21/4 đã có cuộc họp với các quan chức Chính phủ để đánh giá tình hình của công dân nước này đang mắc kẹt tại Sudan, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và một nhóm bán vũ trang.

Cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Jaishankar, Cố vấn An ninh Quốc gia AAjit Doval và Đại sứ Ấn Độ tại Sudan.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar thảo luận tình hình Sudan với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 20/4 (ANI)

Tại cuộc họp, Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các bộ ngành có liên quan cảnh giác, theo dõi sát tình hình chiến sự và sự an toàn của công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Sudan để có các bước đi bảo hộ công dân phù hợp.

Theo các con số chính thức, có khoảng gần 4.000 công dân Ấn Độ đang sinh sống, làm việc tại Sudan khi nổ ra cuộc giao tranh.

Tại cuộc họp, ông Modi cũng yêu cầu chuẩn bị các kế hoạch sơ tán khẩn cấp, tính đến bối cảnh an ninh đang thay đổi nhanh chóng và các phương án bảo hộ công dân có thể có. Chính phủ Ấn Độ cũng sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với các nước láng giềng của Sudan cũng như các quốc gia đang có công dân kẹt lại tại đây.

Hồi tuần trước, một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng tại Sudan do trúng đạn lạc khi giao tranh. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 20/4 cũng đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York, Mỹ để thảo luận về tình hình an ninh bất ổn tại Sudan và việc đảm bảo an ninh cho công dân Ấn Độ đang mắc kẹt tại đây.

Giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt giữa các lực lượng trung thành với Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan và cấp phó của ông là Mohamed Hamdan Daglo, chỉ huy nhóm bán vũ trang Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF)./.