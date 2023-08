Ấn Độ chuẩn bị kỷ niệm 77 năm Ngày Độc lập

Nhân dịp này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có bài phát biểu trước toàn thể người dân nước này. Trong khi đó, khoảng 1.800 khách mời đặc biệt, từ khắp Ấn Độ sẽ tham dự lễ thượng cờ kỷ niệm 77 năm Ngày Độc lập. Các hoạt động chào mừng sẽ diễn ra trên khắp đất nước trong thời gian Ấn Độ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày độc lập.

Trước đó hôm 11/8, chính phủ Ấn Độ đã phát động phong trào " Har Ghar Tiranga”, khuyến khích người dân treo quốc kỳ tại nhà. Theo Thủ tướng Modi, lá cờ Ấn Độ tượng trưng cho tinh thần tự do và đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng Narendra Modi tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập của Ấn Độ (ANI)

Trước lễ kỷ niệm, lực lượng cảnh sát đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ở thủ đô New Delhi. Hơn 10.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai và tăng cường tuần tra, kiểm tra các phương tiện.

Lực lượng chức năng đã lắp đặt 1.000 camera, với hệ thống nhận dạng khuôn mặt ở khu vực Pháo đài Đỏ cũng như tại các địa điểm xung quanh nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ.

Bên cạnh đó, các hoạt động tổng duyệt diễu hành của các lực lượng vũ trang cũng đang được tiến hành tại khu vực diễn ra buổi lễ.