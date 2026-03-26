Ấn Độ công bố các mục tiêu khí hậu cho năm 2035

Theo các mục tiêu mới được Chính phủ Ấn Độ phê duyệt ngày 25/3, nước này cam kết giảm ít nhất 47% cường độ phát thải trên GDP so với mức năm 2005 vào năm 2035. Trong khi đó, mục tiêu cho năm 2030 hiện là giảm 45%. Tính đến năm 2020, Ấn Độ đã đạt mức giảm 36% so với năm 2005.

Cùng với đó, Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2035, ít nhất 60% tổng công suất phát điện sẽ đến từ các nguồn năng lượng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu 50% cho năm 2030 đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Tính đến tháng 2 năm nay, hơn 52% công suất điện của nước này đã đến từ các nguồn phi hóa thạch.

Ấn Độ đặt mục tiêu khí hậu đến năm 2035. Ảnh: Pixabay

Một cam kết quan trọng khác của Ấn Độ là tăng khả năng hấp thụ carbon thông qua rừng. Đến năm 2030, Ấn Độ đặt mục tiêu tạo thêm “bể hấp thụ carbon” từ 2,5 đến 3 tỷ tấn CO₂ tương đương so với mức năm 2005. Đến năm 2021, con số này đã đạt ít nhất 2,3 tỷ tấn. Với mục tiêu năm 2035, Ấn Độ hướng tới nâng mức hấp thụ lên 3,5 đến 4 tỷ tấn CO₂ tương đương.

Ba mục tiêu này được coi là trụ cột trong đóng góp của Ấn Độ vào nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết đang triển khai nhiều biện pháp khác như phát triển hạ tầng thích ứng với khí hậu, thúc đẩy lối sống bền vững, cũng như huy động nguồn tài chính trong và ngoài nước cho các dự án xanh, dù chưa đặt ra chỉ tiêu định lượng cụ thể.

Theo cơ chế của Thỏa thuận Paris, mỗi quốc gia tự xác định các cam kết khí hậu của mình, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Tuy nhiên, các cam kết sau phải thể hiện mức độ tham vọng cao hơn so với trước đó.

Đây là lần thứ ba Ấn Độ công bố cam kết khí hậu, sau các lần công bố vào năm 2015 (cho mục tiêu 2025) và năm 2022 (cho mục tiêu 2030). Việc công bố mục tiêu cho năm 2035 được chờ đợi từ lâu, trong bối cảnh nhiều quốc gia phát thải lớn khác, trong đó có Trung Quốc, đã đưa ra cam kết mới từ năm ngoái trước thềm hội nghị khí hậu thường niên tại Brazil.

Đánh giá về các mục tiêu khí hậu mới của Ấn Độ, các chuyên gia nhận định, đây là bước đi đúng hướng, nhưng chưa đủ tham vọng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra nhanh chóng. Cụ thể, tỷ lệ điện phi hóa thạch đã vượt 52% vào giai đoạn 2025–2026, do đó mục tiêu 60% vào năm 2035 chưa phản ánh đầy đủ tốc độ tiến triển cũng như tiềm năng phát triển.