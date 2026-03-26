中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ công bố các mục tiêu khí hậu cho năm 2035

Thứ Năm, 07:49, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều tháng chờ đợi, ngày 25/3, Ấn Độ đã chính thức công bố các mục tiêu khí hậu cho năm 2035, với mức điều chỉnh tăng nhẹ so với các cam kết trước đó cho năm 2030.

Theo các mục tiêu mới được Chính phủ Ấn Độ phê duyệt ngày 25/3, nước này cam kết giảm ít nhất 47% cường độ phát thải trên GDP so với mức năm 2005 vào năm 2035. Trong khi đó, mục tiêu cho năm 2030 hiện là giảm 45%. Tính đến năm 2020, Ấn Độ đã đạt mức giảm 36% so với năm 2005.

Cùng với đó, Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2035, ít nhất 60% tổng công suất phát điện sẽ đến từ các nguồn năng lượng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu 50% cho năm 2030 đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Tính đến tháng 2 năm nay, hơn 52% công suất điện của nước này đã đến từ các nguồn phi hóa thạch.

Ấn Độ đặt mục tiêu khí hậu đến năm 2035. Ảnh: Pixabay

Một cam kết quan trọng khác của Ấn Độ là tăng khả năng hấp thụ carbon thông qua rừng. Đến năm 2030, Ấn Độ đặt mục tiêu tạo thêm “bể hấp thụ carbon” từ 2,5 đến 3 tỷ tấn CO₂ tương đương so với mức năm 2005. Đến năm 2021, con số này đã đạt ít nhất 2,3 tỷ tấn. Với mục tiêu năm 2035, Ấn Độ hướng tới nâng mức hấp thụ lên 3,5 đến 4 tỷ tấn CO₂ tương đương.

Ba mục tiêu này được coi là trụ cột trong đóng góp của Ấn Độ vào nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết đang triển khai nhiều biện pháp khác như phát triển hạ tầng thích ứng với khí hậu, thúc đẩy lối sống bền vững, cũng như huy động nguồn tài chính trong và ngoài nước cho các dự án xanh, dù chưa đặt ra chỉ tiêu định lượng cụ thể.

Theo cơ chế của Thỏa thuận Paris, mỗi quốc gia tự xác định các cam kết khí hậu của mình, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Tuy nhiên, các cam kết sau phải thể hiện mức độ tham vọng cao hơn so với trước đó.

Đây là lần thứ ba Ấn Độ công bố cam kết khí hậu, sau các lần công bố vào năm 2015 (cho mục tiêu 2025) và năm 2022 (cho mục tiêu 2030). Việc công bố mục tiêu cho năm 2035 được chờ đợi từ lâu, trong bối cảnh nhiều quốc gia phát thải lớn khác, trong đó có Trung Quốc, đã đưa ra cam kết mới từ năm ngoái trước thềm hội nghị khí hậu thường niên tại Brazil.

Đánh giá về các mục tiêu khí hậu mới của Ấn Độ, các chuyên gia nhận định, đây là bước đi đúng hướng, nhưng chưa đủ tham vọng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra nhanh chóng. Cụ thể, tỷ lệ điện phi hóa thạch đã vượt 52% vào giai đoạn 2025–2026, do đó mục tiêu 60% vào năm 2035 chưa phản ánh đầy đủ tốc độ tiến triển cũng như tiềm năng phát triển.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ mục tiêu khí hậu giảm phát thải năng lượng phi hóa thạch Thỏa thuận Paris NDC hấp thụ carbon chuyển dịch năng lượng phát triển bền vững biến đổi khí hậu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ điện đàm về căng thẳng quanh eo biển Hormuz
Ấn Độ - Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ