Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ điện đàm về căng thẳng quanh eo biển Hormuz

Thứ Ba, 21:38, 24/03/2026
VOV.VN - Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa cho biết, ông đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump và hai bên đã có cuộc trao đổi hữu ích về tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh, Ấn Độ ủng hộ việc giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình trong thời gian sớm nhất. Việc đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt, an toàn và dễ tiếp cận là điều thiết yếu đối với toàn thế giới. Ấn Độ và Mỹ nhất trí sẽ duy trì liên lạc liên quan đến các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Bài đăng trên mạng xã hội X của Thủ tướng Ấn Độ (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó vài ngày, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cùng bàn về căng thẳng giữa quốc gia Hồi giáo này với Mỹ và Israel.

Trong cuộc điện đàm đó, Thủ tướng Ấn Độ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do hàng hải và đảm bảo các tuyến hàng hải luôn mở và an toàn; phản đối các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực, đe dọa sự ổn định khu vực và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Modi cũng chúc Tết Hồi giáo và Tết năm mới tới lãnh đạo và người dân Iran; đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của Iran đối với sự an toàn và an ninh của công dân Ấn Độ tại Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Nền kinh tế toàn cầu đặt “tối hậu thư 2 tuần” cho ông Trump để mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong khi các bên tiếp tục giằng co, giới quan sát cho rằng, chính quyền ông Trump và các đồng minh chỉ còn khoảng 2 tuần để mở cửa eo biển Hormuz. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ buộc phải giả định rằng xung đột sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm, kéo theo hàng loạt hệ lụy tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn
Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng. Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm...

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran “cùng kiểm soát” eo biển Hormuz
Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran “cùng kiểm soát” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.

Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa trở lại”
Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa trở lại”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa trở lại”, đồng thời bày tỏ mong muốn tuyến hàng hải chiến lược này được đặt dưới sự kiểm soát chung của Mỹ và Iran.

