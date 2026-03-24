Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ điện đàm về căng thẳng quanh eo biển Hormuz

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh, Ấn Độ ủng hộ việc giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình trong thời gian sớm nhất. Việc đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt, an toàn và dễ tiếp cận là điều thiết yếu đối với toàn thế giới. Ấn Độ và Mỹ nhất trí sẽ duy trì liên lạc liên quan đến các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Trước đó vài ngày, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cùng bàn về căng thẳng giữa quốc gia Hồi giáo này với Mỹ và Israel.

Trong cuộc điện đàm đó, Thủ tướng Ấn Độ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do hàng hải và đảm bảo các tuyến hàng hải luôn mở và an toàn; phản đối các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực, đe dọa sự ổn định khu vực và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Modi cũng chúc Tết Hồi giáo và Tết năm mới tới lãnh đạo và người dân Iran; đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của Iran đối với sự an toàn và an ninh của công dân Ấn Độ tại Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay.