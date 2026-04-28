Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang

Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal đưa ra sau khi cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời của Mỹ đối với dự án này chính thức hết hiệu lực từ ngày 26/4. Theo ông Jaiswal, tiến trình hợp tác hiện đang được thảo luận với cả Mỹ và Iran, song xung đột leo thang tại khu vực đã trở thành yếu tố cản trở đáng kể.

Dự án cảng Chabahar thuộc Iran vốn được khởi động từ năm 2016 trên cơ sở thỏa thuận giữa Ấn Độ và Iran, được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược kết nối khu vực của New Delhi. Trong nhiều năm, dự án này chịu tác động trực tiếp từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, dù Ấn Độ từng được cấp miễn trừ vào năm 2018 nhằm phục vụ mục tiêu phát triển thương mại với Afghanistan, Trung Á và Nga.

Cảng Chabahar ở Iran. Ảnh: X

Tuy nhiên, chính sách cứng rắn hơn của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm cảnh báo áp thuế đối với các quốc gia giao thương với Iran, đã làm gia tăng rủi ro đối với sự tham gia của Ấn Độ.

Nằm trên Vịnh Oman, Cảng Chabahar giữ vai trò then chốt trong Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế, giúp kết nối Ấn Độ với Trung Á, Nga và châu Âu qua mạng lưới đa phương thức. Cảng này tạo tuyến thương mại thay thế hiệu quả, giảm thời gian và chi phí vận chuyển, đồng thời cho phép New Delhi tiếp cận các thị trường không giáp biển qua đó mở rộng ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị trong khu vực.