  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang

Thứ Ba, 17:49, 28/04/2026
VOV.VN - Hôm qua (27/4), Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán đồng thời với Mỹ và Iran liên quan đến việc phát triển cảng chiến lược Chabahar, trong bối cảnh môi trường địa chính trị tại Trung Đông ngày càng phức tạp.

Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal đưa ra sau khi cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời của Mỹ đối với dự án này chính thức hết hiệu lực từ ngày 26/4. Theo ông Jaiswal, tiến trình hợp tác hiện đang được thảo luận với cả Mỹ và Iran, song xung đột leo thang tại khu vực đã trở thành yếu tố cản trở đáng kể.

Dự án cảng Chabahar thuộc Iran vốn được khởi động từ năm 2016 trên cơ sở thỏa thuận giữa Ấn Độ và Iran, được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược kết nối khu vực của New Delhi. Trong nhiều năm, dự án này chịu tác động trực tiếp từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, dù Ấn Độ từng được cấp miễn trừ vào năm 2018 nhằm phục vụ mục tiêu phát triển thương mại với Afghanistan, Trung Á và Nga.


Cảng Chabahar ở Iran. Ảnh: X

Tuy nhiên, chính sách cứng rắn hơn của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm cảnh báo áp thuế đối với các quốc gia giao thương với Iran, đã làm gia tăng rủi ro đối với sự tham gia của Ấn Độ.

Nằm trên Vịnh Oman, Cảng Chabahar giữ vai trò then chốt trong Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế, giúp kết nối Ấn Độ với Trung Á, Nga và châu Âu qua mạng lưới đa phương thức. Cảng này tạo tuyến thương mại thay thế hiệu quả, giảm thời gian và chi phí vận chuyển, đồng thời cho phép New Delhi tiếp cận các thị trường không giáp biển qua đó mở rộng ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị trong khu vực.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mỹ miễn trừng phạt 6 tháng đối với Ấn Độ tại dự án cảng Chabahar ở Iran
Mỹ miễn trừng phạt 6 tháng đối với Ấn Độ tại dự án cảng Chabahar ở Iran

VOV.VN - Ấn Độ ngày 30/10 xác nhận Mỹ đã chính thức cấp quyền miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt trong vòng 6 tháng đối với dự án cảng Chabahar mà Ấn Độ đầu tư tại Iran.

Ấn Độ muốn Mỹ không “nhìn hạn hẹp” về thỏa thuận cảng Chabahar với Iran
Ấn Độ muốn Mỹ không “nhìn hạn hẹp” về thỏa thuận cảng Chabahar với Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 14/5 nhấn mạnh, việc nước này ký kết thỏa thuận vận hành cảng Chabahar với Iran trong 10 năm sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực. Ấn Độ đồng thời kêu gọi các bên không nên có “cái nhìn hạn hẹp” về dự án.

Ấn Độ, Iran sắp ký thỏa thuận về cảng Chabahar
Ấn Độ, Iran sắp ký thỏa thuận về cảng Chabahar

VOV.VN - Bộ trưởng Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal hôm nay (13/5) đã tới Iran và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​việc ký kết thỏa thuận quan trọng giữa hai nước liên quan tới cảng biển chiến lược Chabahar.

