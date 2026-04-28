Toàn cảnh quốc tế trưa 28/4: Iran đề xuất mở lại Hormuz sau cảnh báo từ ông Trump
VOV.VN - Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/4 dẫn thông tin do trang Axios của Mỹ đăng tải cho biết Iran đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.
Theo Axios, đề xuất của Iran đã được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian, bao gồm Pakistan, trong bối cảnh bế tắc ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Các nguồn tin cho biết kế hoạch này nhằm vượt qua những bất đồng về làm giàu urani, hướng tới một thỏa thuận nhanh hơn tập trung vào việc dỡ bỏ phong tỏa và khôi phục hoạt động hàng hải.