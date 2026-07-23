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Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033

Thứ Năm, 11:41, 23/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (SMR) do nước này tự thiết kế vào vận hành trước năm 2033. Đây là một mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược Năng lượng Hạt nhân của Ấn Độ nhằm nâng tổng công suất điện hạt nhân lên 100 GW vào năm 2047.

Trong văn bản trả lời chất vấn trước Quốc hội Ấn Độ ngày hôm qua (22/7), Bộ trưởng Năng lượng Nguyên tử Jitendra Singh tái khẳng định, Đạo luật SHANTI năm 2025, cho phép khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực năng lượng hạt nhân là một bước cải cách quan trọng nhằm huy động nguồn lực để mở rộng ngành điện hạt nhân.

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Nhà máy điện hạt nhân KAPP của Ấn Độ. Ảnh: ANI

Hiện Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Bhabha (BARC) của Ấn Độ đang phát triển ba dòng lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ, gồm: lò phản ứng Bharat SMR công suất 220 MW, lò phản ứng 55 MW và lò phản ứng khí nhiệt độ cao công suất tới 5 MW nhiệt để sản xuất hydro. Từ các thiết kế này, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng vào vận hành trước năm 2033; hướng tới nhiều mục đích sử dụng như cung cấp điện cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, thay thế các nhà máy nhiệt điện than sắp ngừng hoạt động và cung cấp điện cho các khu vực xa xôi chưa có kết nối lưới điện quốc gia.

Theo lộ trình của Chính phủ Ấn Độ, công suất điện hạt nhân của nước này sẽ tăng từ mức hiện nay là 8,78 GW lên khoảng 22 GW vào giai đoạn 2031-2032, khi 17 lò phản ứng đang được xây dựng hoặc triển khai lần lượt hoàn thành. Về dài hạn, Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 100 GW công suất điện hạt nhân vào năm 2047, thời điểm đánh dấu 100 năm độc lập của đất nước, nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

Các lò phản ứng mô-đun nhỏ được xem là một trong những trụ cột của chiến lược năng lượng mới của Ấn Độ nhờ quy mô nhỏ hơn, thời gian xây dựng ngắn hơn, chi phí đầu tư thấp hơn và có thể triển khai linh hoạt tại nhiều địa điểm. Chính phủ nước này đã dành 200 tỷ rupee (khoảng 2,3 tỷ USD) trong Ngân sách Liên bang 2025-2026 để nghiên cứu, phát triển và triển khai công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ trong khuôn khổ Sứ mệnh Năng lượng Hạt nhân.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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