Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất hydro bằng nhiệt năng hạt nhân đầu tiên

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chương trình phát triển năng lượng sạch và công nghệ hạt nhân tiên tiến của nước này, đồng thời mở ra triển vọng sản xuất hydro không phát thải carbon ở quy mô lớn.

Nhà máy được xây dựng nhằm kiểm chứng khả năng sản xuất hydro bằng nhiệt năng hạt nhân thông qua quy trình nhiệt hóa đồng - clo (Cu-Cl) do Ấn Độ tự nghiên cứu và phát triển. Theo Bộ Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ, việc tích hợp thành công nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân với quy trình này là bước đột phá công nghệ, mở ra triển vọng sản xuất hydro sạch quy mô lớn bằng các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến trong tương lai.

Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt năng từ quá trình hạt nhân tại bang miền Nam Tamil Nadu. Ảnh: Indiatoday

Đây là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết kế kỹ thuật, chế tạo thiết bị, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành với sự phối hợp của các trung tâm nghiên cứu hạt nhân hàng đầu Ấn Độ. Trong giai đoạn đầu, cơ sở sẽ hoạt động như một mô hình trình diễn, cung cấp dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện công nghệ nhiệt hóa đồng - clo, đồng thời tạo cơ sở cho việc mở rộng quy mô và tiến tới ứng dụng thương mại.

Theo các nhà khoa học, hydro được xem là một trong những nguồn năng lượng chủ chốt của nền kinh tế carbon thấp. Trong các công nghệ sản xuất hydro đang được nghiên cứu trên thế giới, quy trình nhiệt hóa đồng - clo nổi bật nhờ yêu cầu nhiệt độ vận hành thấp hơn và hiệu suất nhiệt động học cao. Việc tận dụng nhiệt từ các lò phản ứng nhanh không chỉ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn loại bỏ lượng khí thải nhà kính phát sinh từ các phương pháp sản xuất hydro truyền thống.

Các chuyên gia nhận định việc kết hợp năng lượng hạt nhân với sản xuất hydro sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ. Bên cạnh việc cung cấp nguồn hydro sạch, công nghệ này còn góp phần nâng cao an ninh năng lượng, thúc đẩy mục tiêu khử carbon và hỗ trợ hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn.