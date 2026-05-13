Ấn Độ điều tra vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa lớn nhất lịch sử

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã phát tán một bộ tài liệu gồm hơn 400 câu hỏi dưới danh nghĩa “đề dự đoán” ngay trước thời điểm diễn ra kỳ thi chính thức. Qua đối chiếu, cơ quan chức năng xác định có tới 135 câu hỏi trùng khớp với đề thi thật, trong đó có toàn bộ 90 câu môn Sinh học và 45 câu môn Hóa học. Phát hiện này làm dấy lên nghi vấn rằng đề thi đã bị rò rỉ trước ngày tổ chức.

Sĩ tử Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Các bộ đề được bán cho thí sinh và phụ huynh tại nhiều bang của Ấn Độ như Rajasthan, Haryana, Maharashtra, Kerala và Uttarakhand. Giá bán dao động từ 1 triệu đến 2,5 triệu Rupee, tương đương khoảng 10.000 USD đến 30.000 USD, tùy theo mức độ cam kết và phương thức giao dịch.

Lực lượng điều tra nhận định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động trên phạm vi nhiều bang với mạng lưới môi giới, thu tiền và chuyển tài liệu cho thí sinh ngay trước ngày thi. Một số nghi phạm đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm vấn khoảng 150 thí sinh cùng 70 người khác bị nghi có liên quan đến vụ việc.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Giáo dục Ấn Độ đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho CBI. Cơ quan này đã đăng ký vụ án, thành lập các nhóm điều tra chuyên trách và phối hợp với lực lượng chức năng ở nhiều bang để truy xét toàn bộ đường dây.

Ngày 12/5, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ (NTA) cũng thông báo hủy toàn bộ kết quả kỳ thi NEET-UG 2026 được tổ chức ngày 3/5 và sẽ tổ chức thi lại trong thời gian tới. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2,3 triệu thí sinh trên toàn quốc.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận Ấn Độ và làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong giới học sinh và phụ huynh. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô New Delhi và một số thành phố lớn, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và bảo đảm tính minh bạch của hệ thống thi cử.

Giới chuyên gia cho rằng vụ rò rỉ đề thi không chỉ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống giáo dục mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về năng lực quản lý và bảo mật của Cơ quan Khảo thí Quốc gia. Đồng thời, đây cũng là phép thử lớn đối với Chính phủ Ấn Độ trong việc bảo đảm sự công bằng và minh bạch trong giáo dục.

NEET-UG là kỳ thi tuyển sinh đại học lớn nhất của Ấn Độ dành cho các ngành y, nha khoa và khoa học sức khỏe. Trong năm nay, gần 2,3 triệu thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi để cạnh tranh suất vào các trường y hàng đầu. Với quy mô đặc biệt lớn và mức độ cạnh tranh khốc liệt, kết quả kỳ thi có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của hàng triệu học sinh và gia đình.

Các nhà quan sát nhận định vụ việc một lần nữa cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác tổ chức các kỳ thi quy mô lớn tại Ấn Độ. Nhiều phụ huynh và học sinh đang yêu cầu nhà chức trách xử lý nghiêm các cá nhân liên quan, tăng cường bảo mật đề thi và cải cách toàn diện quy trình tổ chức thi nhằm khôi phục niềm tin của xã hội đối với một trong những kỳ thi cạnh tranh nhất thế giới.