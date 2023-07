Ấn Độ khởi xướng 5 trụ cột hợp tác trong SCO

Phát biểu chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 23 của Hội đồng những người đứng đầu Nhà nước của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng 4/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh: trong vòng 20 năm qua, SCO đã nổi lên như là nền tảng quan trọng cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển cho toàn bộ khu vực Á – Âu. Ấn Độ coi SCO như một đại gia đình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Telegraph India.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cho biết, trong giai đoạn vừa qua, một số nền tảng mới của SCO như Hội nghị nhà khoa học trẻ, Hội nghị của các nhà văn, diễn giả, Diễn đàn khởi nghiệp và Hội đồng thanh niên đã được tổ chức để tận dụng tài năng của giới trẻ trong khối.

“Mối quan hệ văn hóa và giao lưu nhân dân hàng nghìn năm giữa Ấn Độ với khu vực này là minh chứng sống động cho di sản chung của chúng ta", ông Modi nói. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng lưu ý rằng an ninh, phát triển kinh tế, kết nối, thống nhất, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ môi trường là những trụ cột trong tầm nhìn của Ấn Độ đối với SCO. Ấn Độ cũng đã khởi xướng 5 trụ cột hợp tác trong SCO bao gồm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, y học cổ truyền, trao quyền cho thanh niên, bao trùm số và di sản Phật giáo chung.

Hội nghị Thượng đỉnh của Hội đồng Những người đứng đầu nhà nước SCO diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng 4/7. Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Modi. Các chủ đề chính trong cuộc họp lần này bao gồm chống khủng bố, an ninh khu vực và thịnh vượng. Chủ đề của SCO trong năm 2023 - năm Ấn Độ giữ vai trò Chủ tịch là "SCO – An ninh, vững chắc." Chủ đề này bao hàm các khía cạnh an ninh, phát triển kinh tế, kết nối, đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và bảo vệ môi trường.

Ấn Độ tham gia SCO năm 2005 với tư cách quan sát viên và trở thành thành viên chính thức của nhóm tại Hội nghị Thượng đỉnh Astana năm 2017. Trong 6 năm qua, Ấn Độ đã thể hiện vai trò của một thành viên năng động và tích cực trong các hoạt động của SCO. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch của mình, Ấn Độ cũng đã đề xuất và triển khai hai cơ chế mới trong SCO gồm Nhóm Công tác đặc biệt về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, và Nhóm Chuyên gia về Y học cổ truyền.