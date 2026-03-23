Ấn Độ lập Nhóm tăng cường ứng phó rủi ro từ xung đột Trung Đông

Thứ Hai, 05:12, 23/03/2026
VOV.VN - Ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với các Bộ trưởng liên bang và Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), nhằm đánh giá các tác động của xung đột Trung Đông, đồng thời bàn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

Qua 2 cuộc họp, chính phủ Ấn Độ đã rà soát toàn diện các lĩnh vực dễ bị tác động nhất, trong đó có ngành dầu khí, điện năng, nông nghiệp, phân bón, an ninh lương thực, vận tải biển, thương mại, tài chính và chuỗi cung ứng. Đồng thời, các biện pháp ứng phó trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cũng được thảo luận, nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho người dân và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì cuộc họp ứng phó với tác động của xung đột Trung Đông (Ảnh: ANI).

Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các Bộ, ngành nước này phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ và buôn bán trên thị trường chợ đen các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ cũng phải thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đối với các ngành quan trọng như hóa chất, dược phẩm, hóa dầu; đồng thời cũng phải tìm kiếm các thị trường mới để hàng hóa Ấn Độ bị tắc nghẽn do xung đột Trung Đông có thể xuất khẩu.

Đáng chú ý, Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ đạo thành lập một nhóm các Bộ trưởng và Thứ trưởng nhằm triển khai cách tiếp cận “toàn chính phủ”, theo dõi sát diễn biến và kịp thời ứng phó với các rủi ro phát sinh từ tình hình Trung Đông.

Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tấn công các cơ sở điện của Iran nếu nước này không mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ đồng hồ. Phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách đóng cửa tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị nhắm mục tiêu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Narendra Modi Thủ tướng Ấn Độ xung đột Trung Đông
Ấn Độ liên tục điều chỉnh chính sách để ổn định thị trường năng lượng
Ấn Độ liên tục điều chỉnh chính sách để ổn định thị trường năng lượng

VOV.VN - Trước những biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông, Chính phủ Ấn Độ đang liên tiếp triển khai các biện pháp điều chỉnh cả trong ngắn hạn và dài hạn nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong nước.

Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 22/3/2026): Iran tập kích tên lửa tầm xa vào căn cứ Anh; Mỹ cân nhắc đưa quân vào Iran; Nga khẳng định sát cánh với Iran; Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ…

Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương
VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ, sáng 20/3 (giờ địa phương) Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

