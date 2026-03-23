Ấn Độ lập Nhóm tăng cường ứng phó rủi ro từ xung đột Trung Đông

Qua 2 cuộc họp, chính phủ Ấn Độ đã rà soát toàn diện các lĩnh vực dễ bị tác động nhất, trong đó có ngành dầu khí, điện năng, nông nghiệp, phân bón, an ninh lương thực, vận tải biển, thương mại, tài chính và chuỗi cung ứng. Đồng thời, các biện pháp ứng phó trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cũng được thảo luận, nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho người dân và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì cuộc họp ứng phó với tác động của xung đột Trung Đông (Ảnh: ANI).

Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các Bộ, ngành nước này phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ và buôn bán trên thị trường chợ đen các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ cũng phải thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đối với các ngành quan trọng như hóa chất, dược phẩm, hóa dầu; đồng thời cũng phải tìm kiếm các thị trường mới để hàng hóa Ấn Độ bị tắc nghẽn do xung đột Trung Đông có thể xuất khẩu.

Đáng chú ý, Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ đạo thành lập một nhóm các Bộ trưởng và Thứ trưởng nhằm triển khai cách tiếp cận “toàn chính phủ”, theo dõi sát diễn biến và kịp thời ứng phó với các rủi ro phát sinh từ tình hình Trung Đông.

Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tấn công các cơ sở điện của Iran nếu nước này không mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ đồng hồ. Phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách đóng cửa tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị nhắm mục tiêu.