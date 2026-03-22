Ấn Độ liên tục điều chỉnh chính sách để ổn định thị trường năng lượng

Hôm 21/3, chính phủ Ấn Độ tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp năng lượng tăng cường sản xuất nội địa, vận hành tối đa công suất các nhà máy lọc dầu và đẩy mạnh phân phối nhiên liệu. Giới chức nước này khẳng định, nguồn dự trữ xăng, dầu và khí đốt hiện vẫn “đủ đáp ứng nhu cầu”, đồng thời kêu gọi người dân không tích trữ nhiên liệu.

Người dân Ấn Độ xếp hàng mua gas. Ảnh: ANI

Thực tế, hoạt động cung ứng đến các hộ gia đình vẫn diễn ra ổn định, với phần lớn bình gas được phân phối thông qua hệ thống giao hàng có xác thực. Tình trạng đặt hàng hoảng loạn cũng đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây.

Cùng ngày, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định tăng thêm 20% nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thương mại cho các bang và vùng lãnh thổ liên bang, nâng tổng mức phân bổ lên khoảng 50% so với trước khủng hoảng. Bộ Dầu khí Ấn Độ cho biết nguồn cung bổ sung sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu như nhà hàng, khách sạn, chế biến thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và các chương trình an sinh xã hội.

Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt bị gián đoạn nghiêm trọng do ảnh hưởng từ khu vực Trung Đông, chính phủ cũng thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế. Người dân và doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng khí tự nhiên qua đường ống (PNG) hoặc điện thay thế khí hóa lỏng (LPG) nhằm giảm áp lực nhập khẩu. Các doanh nghiệp dầu khí được yêu cầu báo cáo chi tiết về tồn kho, nhập khẩu và xuất khẩu nhằm giúp cơ quan quản lý điều hành linh hoạt.

Trong lĩnh vực điện lực, Chính phủ Ấn Độ khẳng định vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trong mùa hè, nhờ nguồn cung than dồi dào và sự bổ sung từ năng lượng tái tạo. Sản lượng than nội địa tiếp tục duy trì ở mức cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trên phương diện quốc tế, Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung. Theo truyền thông Ấn Độ, chính phủ nước này không chỉ xem xét nối lại và mở rộng nhập khẩu dầu từ Iran khi các điều kiện cho phép, mà còn tiếp tục duy trì nguồn cung lớn từ Nga với mức giá cạnh tranh. Đồng thời, quốc gia Nam Á này cũng gia tăng nhập khẩu từ Mỹ và các nước châu Phi nhằm giảm phụ thuộc vào khu vực Trung Đông. Bên cạnh việc mở rộng đối tác, Ấn Độ còn chú trọng đa dạng hóa tuyến vận chuyển, phương thức thanh toán và tăng dự trữ chiến lược, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các cú sốc nguồn cung.

Giới chuyên gia nhận định, việc không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất đang giúp Ấn Độ nâng cao tính linh hoạt trong điều hành và giảm thiểu rủi ro trước biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu. Chuỗi điều chỉnh chính sách trong nước cho thấy Ấn Độ đang theo đuổi cách tiếp cận “ba trụ cột”, gồm ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh nguồn cung trong nước và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng bền vững. Trong bối cảnh phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu khí, đây được xem là bước đi cần thiết để nền kinh tế lớn châu Á này tăng khả năng chống chịu trước các biến động địa chính trị.