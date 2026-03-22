Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương: Một quan chức Mỹ tiết lộ, sáng 20/3 (giờ địa phương) Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Tên lửa Iran. Ảnh: Saeedi.

Iran đã bắn 2 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia nằm cách bờ biển Iran khoảng 3.810km, nhưng không tên lửa nào trúng căn cứ, quan chức trên thông báo.

Diego Garcia - một sân bay quan trọng cho đội oanh tạc cơ hạng nặng của Mỹ - từ lâu đã đóng vai trò là một cứ điểm quân sự quan trọng ở nước ngoài của Mỹ cho các hoạt động xa tổ quốc

Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để không kích Iran: Anh đã phê chuẩn việc Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran.

Theo tuyên bố từ Phố Downing, các bộ trưởng Anh đã họp trong ngày 20/3 để thảo luận về cuộc xung đột tại Iran và việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz. Tuyên bố nêu rõ: “Các bên xác nhận rằng thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh trong khuôn khổ phòng vệ tập thể của khu vực bao gồm cả các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy giảm các địa điểm và năng lực tên lửa đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz”.

Ông Trump bác khả năng ngừng bắn, cân nhắc phương án đưa quân vào Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 tuyên bố không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, cho rằng, thời điểm hiện tại không phù hợp để chấm dứt giao tranh.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi rời đi Florida, ông Trump cho biết, Mỹ có thể đối thoại, nhưng không muốn ngừng bắn và không thể ngừng bắn. Ông cũng cho rằng, năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel, khi “không còn hải quân, không quân hay trang thiết bị đáng kể”.

Mỹ điều động tàu đổ bộ và 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông: Reuters dẫn các nguồn thạo tin hôm 20/3 cho biết, quân đội Mỹ đang triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và binh sĩ hải quân tới Trung Đông.

Lính thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Military times.

Theo nguồn tin trên, Mỹ đã điều động tàu đổ bộ USS Boxer cùng hai tàu tấn công đổ bộ khác, mang theo khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 11, từ căn cứ tại San Diego hướng tới khu vực Trung Đông.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sát cánh cùng Iran: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng dịp lễ Nowruz tới các nhà lãnh đạo Iran, đồng thời khẳng định Moscow vẫn là “người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy” của Tehran, theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về mức độ hỗ trợ thực tế của Nga cho Iran. Theo Điện Kremlin, ông Putin đã gửi thông điệp chúc mừng tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian nhân dịp năm mới của Iran.

Ông Trump chỉ trích NATO yếu kém, tuyên bố Mỹ có thể tự mở lại eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích NATO không sẵn sàng hỗ trợ Washington trong việc bảo vệ eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Mỹ đủ khả năng tự kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump cho rằng NATO không tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz vì “yếu kém” và dựa vào giả định rằng Washington sẽ hành động thay.

Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ, sáng 20/3 (giờ địa phương) Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.





Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã gia tăng sức ép lên các đồng minh và đối tác quốc tế, kêu gọi NATO, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia giải tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran đóng cửa tuyến đường này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Mỹ không phụ thuộc vào tuyến vận tải này trong khi nhiều nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang rất cần, chính vì vậy, các nước sẽ phải tham gia vào việc mở cửa trở lại. Ông Trump cũng nhận định, việc giải toả eo biển này chỉ là một thao tác quân sự đơn giản song cần phải phối hợp của nhiều bên.

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz: Bahrain đã cùng các quốc gia EU, Nhật Bản và Canada bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước của quốc gia vùng Vịnh này đưa tin hôm 20/3.

Bahrain trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực công khai bày tỏ sẵn sàng giúp đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng Hormuz.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Mỹ và Israel phá hủy lối vào các “thành phố ngầm” của Iran: Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa một phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa, bằng cách không kích vào các lối vào của những cơ sở dưới lòng đất.

CNN đã phân tích hình ảnh vệ tinh của 32 căn cứ tên lửa của Iran, phần lớn được xây dựng sâu trong lòng núi, và phát hiện tất cả đều đã bị không kích, chủ yếu nhắm vào cửa hầm, các công trình trên mặt đất hoặc các nút giao thông. Trong số 107 lối vào đường hầm được khảo sát, ít nhất 77% đã bị đánh trúng.

Ông Trump: Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 cho biết Mỹ đang tìm cách đàm phán với Iran nhưng khẳng định phía Iran “chẳng có ai để nói chuyện” sau nhiều tuần Mỹ và Israel tấn công giới lãnh đạo nước này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề xuất với Mỹ chấm dứt xung đột Iran: Ngày 20/3, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết, trong cuộc trao đổi với ông John Cole - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ , ông đã đưa ra một phương án riêng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran và nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi là sớm kết thúc xung đột bằng con đường hòa bình.

Theo truyền thông Belarus, Tổng thống Lukashenko tiết lộ rằng ông đã trình bày với phía Mỹ quan điểm và cách tiếp cận của mình về việc kết thúc chiến sự tại Iran. Ông không muốn công khai chi tiết đề xuất, song khẳng định mục tiêu duy nhất là chấm dứt chiến tranh.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với 140 triệu thùng dầu của Iran: Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tối 20/3 (theo giờ địa phương) đã cấp giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, đó là một lượng dầu thô khổng lồ: 140 triệu thùng, đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong khoảng một ngày rưỡi.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran trong nhiều thập kỷ, và chính quyền ông Trump đã chặn việc bán dầu thô của nước này kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.

Qatar từng cảnh báo về những rủi ro của việc khiêu khích Iran: Qatar từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về những rủi ro Iran đáp trả nếu các cơ sở năng lượng của Tehran bị tấn công.

Trong bối cảnh Qatar đang hứng chịu hậu quả từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ngành năng lượng, gây tê liệt một phần tập đoàn khí đốt khổng lồ của nước này, CEO của QatarEnergy, đồng thời là Bộ trưởng Năng lượng Qatar - Saad al-Kaabi cho biết ông đã nhiều lần cảnh báo về kịch bản này nếu các cơ sở của Iran bị tấn công.

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ: Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

Chủ tịch Cuba Canel hôm 20/3. Ảnh: Reuters.

“Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng... hệ thống chính trị của Cuba không phải là đối tượng để đàm phán, và tất nhiên cả chủ tịch nước lẫn vị trí của bất kỳ quan chức nào ở Cuba đều không phải là đối tượng để đàm phán với Mỹ”, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio phát biểu trong một cuộc họp báo.

Một tuần trước, Cuba cho biết họ đã bắt đầu đàm phán với chính phủ Mỹ khi lệnh phong tỏa dầu mỏ do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đẩy Cuba vào cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc hơn.

Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria: Ngày 20/3, Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các doanh trại của quân đội Syria để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Druze ở miền Nam Syria.

Quân đội Israel tuyên bố đã nhằm mục tiêu vào sở chỉ huy và kho vũ khí của quân đội Syria ở miền Nam nước này, cho biết đây là phản ứng trước việc người Druze bị tấn công một ngày trước đó và Israel sẽ tiếp tục bảo vệ người Druze.

Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm bị truy tố vì tội tham ô, nhận hối lộ: Sau khi bị bắt và điều tra vào năm ngoái, trụ trì Thiếu Lâm Tự nổi tiếng Trung Quốc - Thích Vĩnh Tín hôm qua (20/3) đã chính thức bị truy tố với hàng loạt tội danh.

Thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc công bố ngày 20/3 cho biết, cơ quan này đã đệ đơn truy tố lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Tân Hương đối với ông Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm, với các cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và đưa hối lộ.