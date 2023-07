Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ chiều 6/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, Chính phủ Ấn Độ lên án mạnh mẽ các hành động của các phần tử cực đoan ủng hộ phong trào ly khai Khalistan của một nhóm người Kurd sống lưu vong. Ấn Độ khẳng định sẽ chờ đợi biện pháp giải quyết vấn đề này với chính quyền Thủ tướng Canada Justin Trudeau, trước khi có động thái phù hợp.

"Những tấm áp phích kích động bạo lực chống lại các nhà ngoại giao và cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở nước ngoài là không thể chấp nhận được và chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động như vậy. Đối với Canada, vấn đề đã được giải quyết với chính quyền Canada, cả ở New Delhi và Ottawa. Chúng tôi đã kêu gọi Chính phủ Canada thực hiện tất cả các bước để đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và an ninh của các Cơ quan đại diện ngoại giao của chúng tôi tại Canada", ông Arindam Bagchi cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi. (Ảnh: hindustantimes.com)

Ông Arindam Bagchi khẳng định, sự an toàn của các nhà ngoại giao Ấn Độ và các nhiệm vụ của họ là vô cùng quan trọng đối với Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho rằng, vấn đề tự do ngôn luận đã bị các phần tử cực đoan lưu vong lợi dụng nhằm ủng hộ bạo lực, tuyên truyền chủ nghĩa ly khai và hợp pháp hóa chủ nghĩa khủng bố.

Các nhà ngoại giao Ấn Độ ở Anh, Canada và Mỹ đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ những phần tử ủng hộ phong trào ly khai Khalistan. Đặc biệt, nguy cơ bị tấn công gia tăng sau khi thủ lĩnh của phong trào Khalistan Hardeep Singh Nijjar- kẻ bị Ấn Độ xếp vào danh sách khủng bố, bị bắn chết tại Canada hôm 18/6. Ngay sau đó, xuất hiện tấm áp phích của những kẻ ủng hộ Phong trào ly khai Khalistan cho rằng Đại sứ Ấn Độ tại Ottawa và Tổng lãnh sứ Ấn Độ tại Toronto đã gây ra cái chết của tên này. Một số áp phích đe dọa cũng đã xuất hiện trực tuyến với hình ảnh của Đại sứ và Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Anh. Trong khi đó, một nhóm người được cho là có liên quan tới Phong trào Khalistan đã cố gắng đột nhập và phóng hỏa Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ vào rạng sáng Chủ nhật 2/7.

Phản ứng trước các vụ việc nghiêm trọng này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này luôn thực hiện "hành động nghiêm túc" chống khủng bố, đồng thời cho rằng, Ấn Độ đã "sai" khi ông mềm mỏng với những người biểu tình ủng hộ Phong trào ly khai Khalistan. Ông Justin Trudeau khẳng định, nước này sẽ luôn đẩy lùi bạo lực và chủ nghĩa cực đoan dưới mọi hình thức. Trong khi đó, ông Kurt Campbell, Điều phối viên các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho hay, chính quyền Washington rất lấy làm tiếc về sự kiện tại San Francisco. Mỹ đang cố gắng thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng, cộng đồng ngoại giao Ấn Độ cảm thấy an ninh, an toàn và yên tâm.

Phong trào ly khai Khalistan do một nhóm người Kurd cực đoan ở hải ngoại cầm đầu nhiều thập kỷ qua đã xúi giục và kích động các hành động đòi thiết lập một quốc gia giành riêng cho người Kurd tại bang Punjab, Tây Bắc Ấn Độ. Phong trào này bị chính quyền Ấn Độ coi là một tổ chức khủng bố.