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Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất đầu tiên lên quỹ đạo địa tĩnh

Thứ Sáu, 17:16, 04/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (4/9), Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-05. Đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của nước này được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh, cho phép theo dõi “liên tục” một khu vực rộng lớn trên Trái Đất.

Vụ phóng được Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), thực hiện sáng nay từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, bang Andhra Pradesh, bằng tên lửa GSLV-F17.

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Hình ảnh vệ tinh của Ấn Độ. Ảnh: ANI

Khoảng 18 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh EOS-05 vào quỹ đạo ban đầu, ở độ cao hơn 190 km so với mặt đất. Trong những ngày tới, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ sẽ tiếp tục nâng độ cao để đưa vệ tinh đến vị trí hoạt động cuối cùng, cách Trái Đất khoảng 36.000 km.

Điểm đặc biệt của EOS-05 là vệ tinh sẽ chuyển động với tốc độ tương đương tốc độ quay của Trái Đất. Vì vậy, nhìn từ mặt đất, vệ tinh gần như luôn ở phía trên cùng một khu vực. Nhờ đó, EOS-05 có thể liên tục theo dõi một khu vực rộng lớn, thay vì phải bay vòng quanh Trái Đất và chờ một khoảng thời gian mới quay trở lại quan sát như các vệ tinh hoạt động ở độ cao thấp.

Đây là vệ tinh chụp ảnh Trái Đất chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được đưa lên độ cao như vậy. Ấn Độ hiện có nhiều vệ tinh quan sát Trái Đất khác, nhưng phần lớn hoạt động ở độ cao thấp hơn và chỉ có thể quan sát một khu vực theo từng thời điểm.

Khả năng theo dõi liên tục của EOS-05 được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Dữ liệu từ vệ tinh có thể được sử dụng trong nông nghiệp, quy hoạch đô thị và quản lý thiên tai. Đặc biệt, vệ tinh có thể hỗ trợ theo dõi những diễn biến thay đổi nhanh như các hệ thống thời tiết, mưa lớn, lũ lụt và cháy rừng. Dữ liệu cũng giúp giám sát mùa màng, tài nguyên thiên nhiên và các khu vực trên đất liền cũng như trên biển của Ấn Độ.

Với trọng lượng hơn 2.360 kg, EOS-05 hiện là vệ tinh nặng nhất từng được tên lửa GSLV của Ấn Độ đưa lên vũ trụ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ nước này, đánh giá vụ phóng là một thành tựu nổi bật của chương trình không gian Ấn Độ. Ông nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và các doanh nghiệp trong nước đang giúp tăng cường năng lực của ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ.

Vụ phóng thành công cũng giúp Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ lấy lại sự tự tin sau một giai đoạn nhiều khó khăn. Trong sáu nhiệm vụ phóng được thực hiện trong hai năm 2025 và 2026, có ba nhiệm vụ thất bại do sự cố với tên lửa hoặc động cơ tàu vũ trụ.

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Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, hôm qua (31/8), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, nước này ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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