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Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine

Thứ Ba, 06:27, 01/09/2026
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VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, hôm qua (31/8), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, nước này ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga, Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi các bên cần phải chấm dứt “cuộc xung đột Ukraine không hồi kết này” càng sớm càng tốt. Thủ tướng Modi cho biết ông và Tổng thống Nga Putin đã liên tục thảo luận về tình hình Ukraine trước đó và mọi khía cạnh của vấn đề đã được trao đổi. Nhấn mạnh thông điệp đối ngoại của Ấn Độ, Thủ tướng Modi cho rằng vùng đất của Mahatma Gandhi và Đức Phật cùng chia sẻ một thông điệp – đó là con đường hòa bình. Đây là thông điệp mạnh mẽ nhưng nhất quán với lập trường lâu nay của New Delhi về cuộc xung đột Ukraine.

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Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga. Ảnh: ANI

Được biết, Ấn Độ không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, đồng thời duy trì quan hệ quốc phòng, năng lượng và kinh tế chặt chẽ với Moscow và nhiều lần kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ và cho biết hai bên đang tiếp tục tiến trên con đường hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau cuộc gặp, Văn phòng Tổng thống Nga (Điện Kremlin) xác nhận ông Putin đã thông tin với Thủ tướng Modi về tình hình chiến sự hiện nay tại Ukraine.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ấn cũng tập trung vào mối quan hệ song phương. Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga - Ấn Độ tiếp tục được củng cố trên cơ sở “đối tác đặc biệt và ưu tiên”, đồng thời cảm ơn Thủ tướng Modi vì sự quan tâm cá nhân đối với quan hệ hai nước.

Theo Tổng thống Putin, kim ngạch thương mại Nga - Ấn Độ tăng 2,6% trong nửa đầu năm nay. Số sinh viên Ấn Độ đang học tập tại Nga đã tăng khoảng 7 lần trong những năm gần đây, lên khoảng 40.000 người; lượng khách du lịch hai chiều cũng tăng 16%.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời rà soát tiến triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực, gồm chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng, không gian, giao thông và giao lưu nhân dân. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có những diễn biến tại Trung Đông và khu vực Biển Đen, vốn đang tác động tới thương mại hàng hải và an toàn của các thủy thủ Ấn Độ.

Cuộc gặp diễn ra chỉ ít ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng này. Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ mong muốn chào đón Tổng thống Putin và đoàn đại biểu Nga tới dự hội nghị, đồng thời cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ BRICS.

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Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Nga để chuẩn bị cho Thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài hai ngày, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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