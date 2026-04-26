Ấn Độ ban hành cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng

Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, tại khu vực Tây Bắc và miền Trung, nhiệt độ hiện dao động từ 40–44°C, trong đó mức cao nhất 44,5°C được ghi nhận tại Sri Ganganagar, bang Rajasthan. Cơ quan khí tượng cảnh báo điều kiện nắng nóng có khả năng tiếp diễn tại các khu vực như Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan và miền trung Ấn Độ trong những ngày tới. Trong khi đó, các vùng ven biển và phía đông dự báo sẽ xuất hiện thời tiết nóng ẩm, còn khu vực phía bắc có thể ghi nhận nền nhiệt ban đêm cao bất thường.

Tình trạng nắng nóng Ấn Độ. Ảnh: ANI

Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ cao nhất trong năm tính đến nay đạt 42,8°C, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tại Ấn Độ đã tăng mạnh. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng cho thấy nhu cầu điện năng cao điểm của Ấn Độ đã đạt mức cao nhất theo mùa là 252,07 GW trong ngày 24/4, vượt mức cao nhất trước đó là 250 GW ghi nhận vào tháng 5/2024, do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng vọt.

Đợt nắng nóng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống và y tế. Tại nhiều khu vực, người dân hạn chế ra ngoài vào ban ngày, trong khi các bệnh viện ghi nhận số ca liên quan đến sốc nhiệt và kiệt sức do nóng gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Một số cơ sở y tế tại Uttar Pradesh cho biết tình trạng quá tải đã xảy ra.

Cục Khí tượng Ấn Độ khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đặc biệt vào khung giờ cao điểm; uống đủ nước; mặc quần áo nhẹ, thoáng khí; tránh hoạt động ngoài trời cường độ cao. Các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được theo dõi sát.

Tại bang Kerala, mức bức xạ tia cực tím (UV) cao tiếp tục được ghi nhận, với nhiều khu vực đạt ngưỡng cảnh báo màu cam. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp bảo vệ như đội mũ, đeo kính râm, mặc quần áo che kín cơ thể và tránh ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ.

Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu các rủi ro sức khỏe do nắng nóng gây ra trong thời gian tới.