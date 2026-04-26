  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ấn Độ ban hành cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng

Chủ Nhật, 09:08, 26/04/2026
VOV.VN - Trước tình hình nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên cả nước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra các cảnh báo chi tiết về đợt nắng nóng, đồng thời nhận định tình hình có thể tiếp tục xấu đi tại nhiều vùng trong những ngày tới.

Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, tại khu vực Tây Bắc và miền Trung, nhiệt độ hiện dao động từ 40–44°C, trong đó mức cao nhất 44,5°C được ghi nhận tại Sri Ganganagar, bang Rajasthan.  Cơ quan khí tượng cảnh báo điều kiện nắng nóng có khả năng tiếp diễn tại các khu vực như Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan và miền trung Ấn Độ trong những ngày tới. Trong khi đó, các vùng ven biển và phía đông dự báo sẽ xuất hiện thời tiết nóng ẩm, còn khu vực phía bắc có thể ghi nhận nền nhiệt ban đêm cao bất thường.

Tình trạng nắng nóng Ấn Độ. Ảnh: ANI

Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ cao nhất trong năm tính đến nay đạt 42,8°C, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tại Ấn Độ đã tăng mạnh. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng cho thấy nhu cầu điện năng cao điểm của Ấn Độ đã đạt mức cao nhất theo mùa là 252,07 GW trong ngày 24/4, vượt mức cao nhất trước đó là 250 GW ghi nhận vào tháng 5/2024, do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng vọt.

Đợt nắng nóng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống và y tế. Tại nhiều khu vực, người dân hạn chế ra ngoài vào ban ngày, trong khi các bệnh viện ghi nhận số ca liên quan đến sốc nhiệt và kiệt sức do nóng gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Một số cơ sở y tế tại Uttar Pradesh cho biết tình trạng quá tải đã xảy ra.

Cục Khí tượng Ấn Độ khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đặc biệt vào khung giờ cao điểm; uống đủ nước; mặc quần áo nhẹ, thoáng khí; tránh hoạt động ngoài trời cường độ cao. Các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được theo dõi sát.

Tại bang Kerala, mức bức xạ tia cực tím (UV) cao tiếp tục được ghi nhận, với nhiều khu vực đạt ngưỡng cảnh báo màu cam. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp bảo vệ như đội mũ, đeo kính râm, mặc quần áo che kín cơ thể và tránh ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ.

Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu các rủi ro sức khỏe do nắng nóng gây ra trong thời gian tới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ tác động biến đổi khí hậu Ấn Độ nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ cảnh báo thời tiết Ấn Độ
Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

Nổ cơ sở sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đánh dấu vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai trong ngành này chỉ trong vòng ba ngày.

Ấn Độ thúc đẩy tiền số nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp

VOV.VN - Ấn Độ đang đẩy mạnh triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (e-rupee) như một công cụ nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp, trong bối cảnh hệ thống phúc lợi trị giá khoảng 80 tỷ USD vẫn tồn tại nhiều bất cập.

