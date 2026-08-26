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Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Ấn Độ dự Thượng đỉnh BRICS cùng phái đoàn kỷ lục

Thứ Tư, 16:08, 26/08/2026
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VOV.VN - Hôm nay (26/8), truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới New Delhi vào tháng tới để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, cùng phái đoàn khoảng 400 người.

 

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau gần 7 năm, trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ đang từng bước cải thiện quan hệ sau thời gian căng thẳng liên quan tranh chấp biên giới.

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân, Trung Quốc, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Theo truyền thông Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS diễn ra tại New Delhi trong hai ngày 12-13/9. Phái đoàn Trung Quốc dự kiến có khoảng 400 người, gồm các quan chức, đại diện doanh nghiệp và truyền thông. Đây có thể sẽ là phái đoàn lớn nhất tháp tùng ông Tập Cận Bình trong một chuyến thăm Ấn Độ, cao gấp đôi so với khoảng 200 người trong chuyến thăm gần nhất vào năm 2019.

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện chưa chính thức xác nhận việc Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó khẳng định Bắc Kinh coi trọng hợp tác BRICS và ủng hộ Ấn Độ, nước giữ chức Chủ tịch BRICS năm nay, tổ chức thành công hội nghị. Kế hoạch chuyến thăm cũng như khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn đang được hai bên thu xếp.

Thông tin về chuyến thăm xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang từng bước ổn định sau cuộc đối đầu quân sự tại Đông Ladakh năm 2020.

Ngày 25/8, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán Đại diện Đặc biệt về vấn đề biên giới lần thứ 25 tại Bắc Kinh. Tại đây, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và thúc đẩy tìm kiếm giải pháp lâu dài trong việc giải quyết các tranh chấp.

Nếu được xác nhận, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng khả năng diễn ra cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước, dù những bất đồng về biên giới, thương mại và an ninh khu vực vẫn còn tồn tại.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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