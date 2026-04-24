中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ thúc đẩy tiền số nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp

Thứ Sáu, 06:31, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ấn Độ đang đẩy mạnh triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (e-rupee) như một công cụ nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp, trong bối cảnh hệ thống phúc lợi trị giá khoảng 80 tỷ USD vẫn tồn tại nhiều bất cập.

Tại một ngôi làng ở bang Maharashtra, người nông dân Samadhan Sonawane đã sử dụng e-rupee, đồng tiền số do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ phát hành để lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho trang trại trồng hành của mình. Khoản hỗ trợ này đến từ một chương trình thí điểm, trong đó chính phủ chuyển trực tiếp tiền trợ cấp vào ví điện tử dưới dạng tiền số.

Đồng tiền số Ấn Độ. Ảnh: Outlook Money

Khác với cơ chế truyền thống, khoản tiền này được “lập trình” chỉ có thể sử dụng tại các nhà cung cấp được chỉ định, qua đó hạn chế tình trạng sử dụng sai mục đích và giảm thất thoát ngân sách. Hiện có khoảng 10 chương trình thí điểm đang được triển khai trên khắp Ấn Độ, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp và phân phối lương thực– những khu vực vốn thường gặp khó khăn trong việc đưa trợ cấp đến đúng đối tượng.

Giới chức kỳ vọng việc gắn trợ cấp với đồng tiền số sẽ tạo động lực thúc đẩy sử dụng e-rupee, đồng thời cải thiện hiệu quả quản lý. Theo các chuyên gia, Ấn Độ đang tìm kiếm những “ứng dụng đột phá” để chứng minh giá trị thực tiễn của tiền số do ngân hàng trung ương phát hành.

Ra mắt từ cuối năm 2022, e-rupee được xem là tương lai của hệ thống thanh toán. Tuy nhiên, mức độ phổ biến vẫn còn hạn chế khi tổng giá trị giao dịch mới đạt khoảng 3,6 tỷ USD, khá khiêm tốn so với hơn 300 tỷ USD giao dịch hàng tháng qua hệ thống thanh toán số phổ biến UPI. Ở một số địa phương, chương trình đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Tại bang Gujarat, khoảng 15.000 người đã tham gia thí điểm nhận trợ cấp lương thực qua e-rupee, với mục tiêu mở rộng tới 7,5 triệu hộ gia đình trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh triển vọng, các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro. Việc “lập trình hóa” tiền, tức là giới hạn cách thức, thời điểm và mục đích chi tiêu có thể làm giảm tính linh hoạt, khiến người dân e ngại sử dụng và ảnh hưởng đến khả năng phổ cập của đồng tiền số. Trong bối cảnh toàn cầu hiện có gần 50 quốc gia đang thử nghiệm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, Ấn Độ được xem là một trong những nước đi đầu. Tuy nhiên, bài toán cân bằng giữa hiệu quả quản lý và quyền tự do tài chính của người dân vẫn là thách thức lớn trong quá trình triển khai.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ tiền kỹ thuật số e-rupee trợ cấp xã hội Reserve Bank of India chuyển đổi số thanh toán điện tử UPI quản lý ngân sách đổi mới tài chính
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ