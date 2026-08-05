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Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Thứ Tư, 05:26, 05/08/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 4/8 khẳng định Chính phủ nước này không liên quan đến cuộc gặp báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra ngày 5/8 tại New Delhi, đồng thời không tán thành bất kỳ quan điểm nào được đưa ra tại sự kiện.

Theo kế hoạch, hôm nay diễn ra sự kiện họp báo trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina do Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài khu vực Nam Á (FCC South Asia) phối hợp với một đơn vị truyền thông tư nhân tổ chức, đúng dịp tròn 2 năm ngày chính phủ của bà Hasina sụp đổ sau làn sóng biểu tình vào tháng 8/2024. Theo thư mời của ban tổ chức, bà Hasina sẽ phát biểu trực tuyến để công bố kế hoạch trở về Bangladesh và trình bày tầm nhìn đối với tương lai đất nước.

Đây sẽ là lần thứ 2 bà Hasina xuất hiện trước công chúng theo hình thức trực tuyến kể từ khi sang Ấn Độ sinh sống sau khi rời Bangladesh năm 2024. Tham dự sự kiện còn có con trai của bà cùng một số cựu quan chức Bangladesh.

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Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. (Ảnh: Reuters)

Trước sự kiện này, Chính phủ Bangladesh đã đề nghị New Delhi hợp tác nhằm bảo đảm bà Hasina và các cựu quan chức nước này không sử dụng lãnh thổ Ấn Độ để tiến hành các hoạt động chính trị hoặc có những phát biểu bị cho là có thể gây bất ổn tại Bangladesh. Các quan chức cấp cao Bangladesh cũng cảnh báo sự kiện có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương.

Hiện, Bangladesh cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông nước này không được đăng tải hoặc phát sóng bài phát biểu của cựu Thủ tướng, viện dẫn lệnh của Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh ban hành cuối năm 2024, cấm phát tán các bài phát biểu, tuyên bố, phỏng vấn hay nội dung âm thanh, hình ảnh của bà Hasina.

Phản ứng về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh, cuộc họp báo của Cựu Thủ tướng Bangladesh do một tổ chức tư nhân đứng ra tổ chức và Chính phủ Ấn Độ không có bất kỳ vai trò nào và cũng  không tán thành bất kỳ quan điểm nào có thể được đưa ra tại sự kiện.

Phát biểu của phía Ấn Độ được xem là động thái ngoại giao nhằm xoa dịu Bangladesh trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ trong thời gian gần đây. Cùng ngày (4/8), Ấn Độ cũng lên tiếng xác nhận đã mời Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman tham dự phiên họp mở rộng của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, dự kiến diễn ra tại New Delhi vào tháng 9 tới. Động thái này cũng được xem là tín hiệu cho thấy New Delhi vẫn mong muốn thúc đẩy quan hệ với chính phủ mới của Bangladesh, đồng thời tách bạch lập trường của mình khỏi các hoạt động chính trị liên quan đến cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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