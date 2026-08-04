Bangladesh đề nghị Ấn Độ làm rõ lập trường về bài phát biểu của bà Sheikh Hasina

Chính phủ Bangladesh đã đề nghị Ấn Độ làm rõ lập trường liên quan đến bài phát biểu trực tuyến dự kiến của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ New Delhi vào ngày 5/8, đồng thời cảnh báo việc để bà tiếp tục tiến hành các hoạt động chính trị từ lãnh thổ Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

Cựu Thủ tương Bangladesh Sheikh Hasina. (Ảnh: Reuters)

Thông điệp đã được Cố vấn Đối ngoại của Thủ tướng Tarique Rahman, ông Humayun Kobir, chuyển tới Đại sứ quán Ấn Độ tại Dhaka trong cuộc gặp ngày 3/8. Phía Bangladesh cũng bày tỏ kỳ vọng Ấn Độ sẽ bảo đảm không để bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ Ấn Độ để đưa ra các tuyên bố chính trị hoặc tiến hành các hoạt động có thể gây mất ổn định tình hình nội bộ Bangladesh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh Shama Obaed Islam nhấn mạnh nước này đang theo đuổi cách tiếp cận hướng tới tương lai nhằm cải thiện quan hệ với Ấn Độ và không mong muốn tiến trình này bị ảnh hưởng bởi các hoạt động chính trị của những cá nhân đang lưu trú tại Ấn Độ. Theo bà Shama, Bangladesh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về các phát biểu chính trị của bà Sheikh Hasina và các lãnh đạo đảng Liên đoàn Awami từ lãnh thổ Ấn Độ, đồng thời sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao nếu cần thiết.

Động thái trên được đưa ra sau khi Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài khu vực Nam Á (FCCSA), có trụ sở tại Ấn Độ, thông báo bà Sheikh Hasina sẽ có bài phát biểu trực tuyến tại một sự kiện ở New Delhi vào ngày 5/8, nhân dịp hai năm phong trào biểu tình sinh viên dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ do bà đứng đầu vào năm 2024. Theo ban tổ chức, bà Hasina sẽ tham gia sự kiện cùng con trai và một số diễn giả khác.

Hiện, Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với những đề nghị từ phía Bangladesh. Bà Sheikh Hasina đã lưu trú tại Ấn Độ từ tháng 8/2024 sau khi rời Bangladesh vì biến động chính trị. Chính phủ mới của Bangladesh đã nhiều lần đề nghị Ấn Độ dẫn độ bà để phục vụ công tác điều tra và xét xử. Phía Ấn Độ mới đây cho biết đang xem xét các yêu cầu này theo quy định pháp luật song đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.