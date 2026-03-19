Ấn Độ xem xét lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tuyến vận tải eo biển Hormuz

Theo đề xuất đang được xem xét, các công ty bảo hiểm của Ấn Độ có thể được phép cung cấp bảo hiểm cho các tàu thuyền di chuyển qua các khu vực rủi ro cao như eo biển Hormuz, được hỗ trợ bởi cơ chế tái bảo hiểm do chính phủ tài trợ.

Động thái này xuất phát từ thực tế nhiều nhà tái bảo hiểm quốc tế thu hẹp hoặc rút khỏi các khu vực xung đột, khiến việc cung cấp bảo hiểm cho tàu hàng trở nên khó khăn và chi phí tăng mạnh. Điều này gây áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng của Ấn Độ, đặc biệt khi phần lớn hoạt động nhập khẩu năng lượng của nước này phụ thuộc vào tuyến hàng hải đi qua Hormuz.

EU ưu tiên ngoại giao, cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, quỹ này sẽ đóng vai trò như một “lá chắn tài chính”, giúp chia sẻ rủi ro với các doanh nghiệp bảo hiểm, qua đó duy trì khả năng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nguy hiểm. Biện pháp này được kỳ vọng góp phần ổn định chi phí vận tải và bảo đảm dòng chảy thương mại trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Kể từ khi khủng hoảng tại eo biển Hormuz bùng phát, phí bảo hiểm hàng hải trên toàn cầu đã tăng vọt; nhiều hãng bảo hiểm thậm chí hủy hợp đồng hoặc áp dụng điều khoản rủi ro nghiêm ngặt hơn. Xu hướng này không chỉ đẩy chi phí logistics lên cao mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng và triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh được xem là bước đi chủ động của Ấn Độ nhằm thích ứng với môi trường an ninh hàng hải ngày càng phức tạp, đồng thời giảm phụ thuộc vào các nhà bảo hiểm quốc tế trong các tình huống khủng hoảng./.