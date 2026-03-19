Ấn Độ điều thêm tàu chiến tới Vịnh Oman để bảo vệ tàu chở nhiên liệu

Thứ Năm, 14:32, 19/03/2026
VOV.VN - Ngày 19/3, truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết New Delhi sẽ triển khai thêm tàu chiến tới Vịnh Oman nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở nhiên liệu trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Theo các nguồn tin, dự kiến sẽ có tổng cộng khoảng 6 đến 7 tàu chiến Ấn Độ hoạt động tại khu vực phía đông eo biển Hormuz, thay vì 3 tàu chiến như ở thời điểm hiện tại. Việc tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ kỳ vọng Iran sẽ cho phép các tàu thương mại, trong đó có tàu mang cờ Ấn Độ, tiếp tục lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

An Do dieu them tau chien toi vinh oman de bao ve tau cho nhien lieu hinh anh 1
Tàu chiến của Ấn Độ. Ảnh minh họa (X)

Trước đó, Hải quân Ấn Độ đã hộ tống một tàu chở dầu mang cờ nước này từ Vịnh Oman về bờ biển phía tây sau khi rời cảng Fujairah của Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đồng thời, nhiều tàu chở nhiên liệu khác cũng đang được theo dõi và bảo vệ chặt chẽ trong hành trình về nước. Đáng chú ý, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đã cập cảng an toàn, vận chuyển hơn 92.000 tấn LPG sau khi vượt qua eo biển Hormuz vào đầu tuần này.

Theo Bộ Hàng hải Ấn Độ, hiện vẫn còn khoảng 22 tàu mang cờ nước này mắc kẹt ở phía tây eo biển, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng và hoạt động thương mại. Trước đó, Hải quân Ấn Độ khẳng định việc triển khai tàu chiến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Sankalp. Sáng kiến này được Ấn Độ duy trì từ năm 2019 nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trong khu vực và không liên quan đến các lời kêu gọi quốc tế về việc điều động lực lượng bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz .

Các nhà phân tích cho rằng động thái này không chỉ giúp bảo vệ các tuyến vận tải thiết yếu mà còn thể hiện quyết tâm của Ấn Độ trong việc duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp tại Tây Á.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tàu dầu Nga chuyển hướng sang Ấn Độ giữa khủng hoảng năng lượng
Phản ứng của Ấn Độ khi các nước láng giềng yêu cầu cung cấp nhiên liệu
Ấn Độ cử tàu chiến hộ tống các tàu thương mại qua Vịnh Oman
