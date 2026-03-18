Pháp sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm “khai thông” eo biển Hormuz

Thứ Tư, 11:33, 18/03/2026
VOV.VN - Ngày 17/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm “khai thông” eo biển Hormuz trong bối cảnh đang diễn ra giao tranh ác liệt. 

Phát biểu trước báo giới về vấn đề Hormuz, Tổng thống Macron nhấn mạnh Pháp không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột với tư cách một bên tham chiến, đồng thời tránh mọi động thái có nguy cơ dẫn tới đối đầu trực tiếp với các lực lượng trong khu vực.

phap se khong tham gia cac hoat dong quan su nham khai thong eo bien hormuz hinh anh 1
Tổng thống Macron. Ảnh: AP.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, việc triển khai lực lượng quân sự trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phù hợp với định hướng chiến lược hiện nay của Paris.

Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng để ngỏ khả năng Pháp có thể tham gia các nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải trong tương lai, khi tình hình ổn định hơn. Cụ thể, Paris có thể đóng góp vào các hoạt động hộ tống tàu thương mại hoặc tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ tự do hàng hải, nhưng chỉ trong điều kiện rủi ro được kiểm soát.

Giới quan sát nhận định lập trường này cho thấy cách tiếp cận tương đối cân bằng của Pháp: vừa tránh sa vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, vừa bảo vệ các lợi ích chiến lược gắn với an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, cách tiếp cận này cũng giúp Paris duy trì dư địa ngoại giao, trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực khẳng định vai trò ổn định tại một Trung Đông nhiều biến động.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: Pháp eo biển Hormuz khai thông hàng hải xung đột Iran
8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz
Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn "tất tay" vào ban lãnh đạo Iran
Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?
