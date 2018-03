Ảnh: Danh sách Bộ máy Chính phủ Trung Quốc khóa 13

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Sinh năm 1955, quê quán An Huy. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18,19. Phó Thủ tướng Hàn Chính: Sinh năm 1954, quê quán Chiết Giang. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19. Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan: Sinh năm 1950, quê quán Hà Bắc. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19. Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa: Sinh năm 1963, quê quán Hồ Bắc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19. Phó Thủ tướng Lưu Hạc: Sinh năm 1952, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị: Sinh năm 1955, quê quán Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa: Sinh năm 1954, quê quán Sơn Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ủy viên Quốc vụ Vương Dũng: Sinh năm 1955, quê quán Liêu Ninh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Công An Triệu Khắc Chí: Sinh năm 1953, quê quán Sơn Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Tổng thư ký Quốc vụ Viện Tiêu Thiệp: Sinh năm 1957, quê quán Liêu Ninh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Hà Lập Phong: Sinh năm 1955, quê quán Quảng Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Giáo dục Trần Bảo Sinh: Sinh năm 1956, quê quán Cam Túc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Công nghiệp và Truyền thông Miêu Vu: Sinh năm 1955, quê quán Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Khoa học Kỹ thuật Vương Chí Cương: Sinh năm 1957, quê quán An Huy, Ủy viên Trung ương khóa 19. Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Dân tộc Battelle: Sinh năm 1955, quê quán Liêu Ninh, dân tộc Mông Cổ, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng An ninh Trần Văn Thanh: Sinh năm 1960, quê quán Tứ Xuyên, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Dân chính Hoàng Thụ Hiền: Sinh năm 1954, quê quán Giang Tô, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa: Sinh năm 1955, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn: Sinh năm 1956, quê quán Quảng Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tài nguyên, Nhân lực và Bảo trợ Xã hội Trương Kỷ Nam: Sinh năm 1957, quê quán Quảng Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo: Sinh năm 1967, quê quán Thượng Hải, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Môi trường Sinh thái Lý Cán Kiệt: Sinh năm 1964, quê quán Hồ Nam, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Nhà ở, Xây dựng Thành thị và Nông thôn Vương Mông Vi: Sinh năm 1960, quê quán Giang Tô, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Lý Tiểu Bằng: Sinh năm 1959, quê quán Tứ Xuyên, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Thủy lợi Ngạc Cánh Bình: Sinh năm 1956, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Nông nghiệp Nông thôn Hàn Trường Phú: Sinh năm 1954, quê quán Hắc Long Giang, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Thương mại Chung Sơn: Sinh năm 1955, quê quán Chiết Giang, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lạc Thụ Cương: Sinh năm 1955, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏa Quốc gia Mã Hiểu Vĩ: Sinh năm 1959, quê quán Sơn Tây. Bộ trưởng các vấn đề cựu Chiến binh Tôn Thiệu Sinh: Sinh năm 1960, quê quán Sơn Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Vương Ngọc Phổ: Sinh năm 1956, quê quán Liêu Ninh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Dịch Cương: Sinh năm 1958, quê quán Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 19. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Trạch Quân: Sinh năm 1955, quê quán Trùng Khánh, Ủy viên Trung ương khóa 19./.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Sinh năm 1955, quê quán An Huy. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18,19. Phó Thủ tướng Hàn Chính: Sinh năm 1954, quê quán Chiết Giang. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19. Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan: Sinh năm 1950, quê quán Hà Bắc. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19. Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa: Sinh năm 1963, quê quán Hồ Bắc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19. Phó Thủ tướng Lưu Hạc: Sinh năm 1952, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị: Sinh năm 1955, quê quán Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa: Sinh năm 1954, quê quán Sơn Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ủy viên Quốc vụ Vương Dũng: Sinh năm 1955, quê quán Liêu Ninh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Công An Triệu Khắc Chí: Sinh năm 1953, quê quán Sơn Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Tổng thư ký Quốc vụ Viện Tiêu Thiệp: Sinh năm 1957, quê quán Liêu Ninh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Hà Lập Phong: Sinh năm 1955, quê quán Quảng Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Giáo dục Trần Bảo Sinh: Sinh năm 1956, quê quán Cam Túc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Công nghiệp và Truyền thông Miêu Vu: Sinh năm 1955, quê quán Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Khoa học Kỹ thuật Vương Chí Cương: Sinh năm 1957, quê quán An Huy, Ủy viên Trung ương khóa 19. Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Dân tộc Battelle: Sinh năm 1955, quê quán Liêu Ninh, dân tộc Mông Cổ, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng An ninh Trần Văn Thanh: Sinh năm 1960, quê quán Tứ Xuyên, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Dân chính Hoàng Thụ Hiền: Sinh năm 1954, quê quán Giang Tô, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa: Sinh năm 1955, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn: Sinh năm 1956, quê quán Quảng Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tài nguyên, Nhân lực và Bảo trợ Xã hội Trương Kỷ Nam: Sinh năm 1957, quê quán Quảng Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo: Sinh năm 1967, quê quán Thượng Hải, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Môi trường Sinh thái Lý Cán Kiệt: Sinh năm 1964, quê quán Hồ Nam, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Nhà ở, Xây dựng Thành thị và Nông thôn Vương Mông Vi: Sinh năm 1960, quê quán Giang Tô, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Lý Tiểu Bằng: Sinh năm 1959, quê quán Tứ Xuyên, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Thủy lợi Ngạc Cánh Bình: Sinh năm 1956, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Nông nghiệp Nông thôn Hàn Trường Phú: Sinh năm 1954, quê quán Hắc Long Giang, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Thương mại Chung Sơn: Sinh năm 1955, quê quán Chiết Giang, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lạc Thụ Cương: Sinh năm 1955, quê quán Hà Bắc, Ủy viên Trung ương khóa 19. Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏa Quốc gia Mã Hiểu Vĩ: Sinh năm 1959, quê quán Sơn Tây. Bộ trưởng các vấn đề cựu Chiến binh Tôn Thiệu Sinh: Sinh năm 1960, quê quán Sơn Đông, Ủy viên Trung ương khóa 19. Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Vương Ngọc Phổ: Sinh năm 1956, quê quán Liêu Ninh, Ủy viên Trung ương khóa 19. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Dịch Cương: Sinh năm 1958, quê quán Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 19. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Trạch Quân: Sinh năm 1955, quê quán Trùng Khánh, Ủy viên Trung ương khóa 19./.