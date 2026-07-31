Anh đầu tư 11,2 tỷ USD cho chương trình tàu ngầm hạt nhân

Chương trình này nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Vanguard hiện nay và duy trì năng lực răn đe hạt nhân trên biển của nước này trong nhiều thập kỷ tới.

Mô hình tàu ngầm quân sự. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, tập đoàn BAE Systems sẽ tiếp tục giữ vai trò nhà thầu chính cho dự án 4 tàu ngầm lớp Dreadnought, trong gói thầu mới trị giá 8,4 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 11,2 tỷ USD). Chính phủ Anh cho biết, dự án không chỉ tạo và duy trì hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, mà còn kích hoạt chuỗi cung ứng quốc phòng, đẩy mạnh đào tạo nhân lực và củng cố năng lực công nghiệp nội địa.

Phát biểu về quyết định trên, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định việc hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân là nền tảng của chiến lược quốc phòng Anh, góp phần bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân chiến lược, tăng cường an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giới quan sát nhận định, bước đi này thể hiện quyết tâm của London trong việc triển khai đánh giá Chiến lược Quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh đó, Anh cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh AUKUS nhằm phát triển thế hệ tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.