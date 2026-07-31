English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh đầu tư 11,2 tỷ USD cho chương trình tàu ngầm hạt nhân

Thứ Sáu, 17:31, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/7, Chính phủ Anh công bố khoản đầu tư 8,4 tỷ bảng Anh (11,2 tỷ USD) cho giai đoạn tiếp theo của chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought.

Chương trình này nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Vanguard hiện nay và duy trì năng lực răn đe hạt nhân trên biển của nước này trong nhiều thập kỷ tới. 

anh dau tu 11,2 ty usd cho chuong trinh tau ngam hat nhan hinh anh 1
Mô hình tàu ngầm quân sự. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, tập đoàn BAE Systems sẽ tiếp tục giữ vai trò nhà thầu chính cho dự án 4 tàu ngầm lớp Dreadnought, trong gói thầu mới trị giá 8,4 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 11,2 tỷ USD). Chính phủ Anh cho biết, dự án không chỉ tạo và duy trì hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, mà còn kích hoạt chuỗi cung ứng quốc phòng, đẩy mạnh đào tạo nhân lực và củng cố năng lực công nghiệp nội địa.

Phát biểu về quyết định trên, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định việc hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân là nền tảng của chiến lược quốc phòng Anh, góp phần bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân chiến lược, tăng cường an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giới quan sát nhận định, bước đi này thể hiện quyết tâm của London trong việc triển khai đánh giá Chiến lược Quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh đó, Anh cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh AUKUS nhằm phát triển thế hệ tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ
USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận trở lại tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Albany sau 9 tháng bảo dưỡng. Việc hoàn thành sớm hơn dự kiến giúp bổ sung ngay một tàu ngầm chủ lực cho hạm đội, trong bối cảnh lực lượng tàu ngầm tấn công của Mỹ vẫn chịu sức ép về khả năng sẵn sàng chiến đấu.

USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ

USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận trở lại tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Albany sau 9 tháng bảo dưỡng. Việc hoàn thành sớm hơn dự kiến giúp bổ sung ngay một tàu ngầm chủ lực cho hạm đội, trong bối cảnh lực lượng tàu ngầm tấn công của Mỹ vẫn chịu sức ép về khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Mỹ biến tàu ngầm hạt nhân thành “tàu mẹ” của drone dưới nước
Mỹ biến tàu ngầm hạt nhân thành “tàu mẹ” của drone dưới nước

VOV.VN - Hải quân Mỹ lần đầu đưa vào sử dụng hệ thống cho phép tàu ngầm hạt nhân phóng và thu hồi drone dưới nước ngay khi vẫn lặn, mở ra khả năng hoạt động như “tàu mẹ” của đội phương tiện không người lái.

Mỹ biến tàu ngầm hạt nhân thành “tàu mẹ” của drone dưới nước

Mỹ biến tàu ngầm hạt nhân thành “tàu mẹ” của drone dưới nước

VOV.VN - Hải quân Mỹ lần đầu đưa vào sử dụng hệ thống cho phép tàu ngầm hạt nhân phóng và thu hồi drone dưới nước ngay khi vẫn lặn, mở ra khả năng hoạt động như “tàu mẹ” của đội phương tiện không người lái.

Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?
Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI), tàu không người lái và các cảm biến mới có thể khiến tàu ngầm bỗng chốc trở nên lồ lộ, không còn chỗ ẩn náu dưới đại dương.

Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?

Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI), tàu không người lái và các cảm biến mới có thể khiến tàu ngầm bỗng chốc trở nên lồ lộ, không còn chỗ ẩn náu dưới đại dương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ