USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ

Hoàn thành bảo dưỡng sớm, USS Albany trở lại hạm đội

Ngày 14/7, Hải quân Mỹ chính thức tiếp nhận trở lại tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Albany (SSN-753) sau khi Xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth hoàn thành đợt bảo dưỡng định kỳ kéo dài 9 tháng tại Căn cứ tàu ngầm Hải quân New London, bang Connecticut.

Theo Hải quân Mỹ, việc áp dụng các quy trình quản lý tiến độ mới đã giúp xưởng đóng tàu rút ngắn thời gian sửa chữa, tránh được nguy cơ chậm bàn giao thêm nhiều tuần. Điều này cho phép USS Albany trở lại biên chế sớm hơn dự kiến, qua đó nhanh chóng bổ sung năng lực tác chiến cho lực lượng tàu ngầm tấn công.

USS Albany là tàu ngầm cuối cùng của Mỹ được đóng bằng phương pháp truyền thống trước khi phương pháp đóng tàu theo mô-đun trở thành tiêu chuẩn (Ảnh: Hải quân Mỹ)

USS Albany được đưa vào ụ khô từ tháng 10/2025 để tiến hành đợt bảo dưỡng toàn diện. Sau khi hoàn tất các hạng mục sửa chữa dưới nước, con tàu chuyển sang giai đoạn hoàn thiện tại cầu cảng trước khi trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển và được cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

Đợt bảo dưỡng bao gồm kiểm tra kết cấu thân tàu chịu áp lực, sửa chữa và thay thế các thiết bị cơ khí, điện, tái kích hoạt các hệ thống trên tàu, kiểm tra chức năng tại cầu cảng cũng như đánh giá toàn diện khả năng vận hành trong điều kiện thực tế.

Trong các cuộc chạy thử trên biển, Hải quân Mỹ tiến hành kiểm tra hoạt động của lò phản ứng hạt nhân, hệ thống động lực, trục chân vịt, hệ thống lái, điều khiển lặn - nổi, phát điện, thiết bị khẩn cấp và khả năng cơ động của tàu. Chỉ sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình đánh giá và chứng nhận, USS Albany mới được bàn giao trở lại hạm đội.

Trong bài viết của mình, nhà phân tích Jérôme Brahy, đồng thời là biên tập viên quốc phòng tại Army Recognition, nhận định việc rút ngắn thời gian bảo dưỡng mang lại ý nghĩa lớn hơn so với việc tiết kiệm vài tuần trong lịch trình. Đối với Hải quân Mỹ, mỗi tuần một tàu ngầm nằm trong xưởng đồng nghĩa với việc giảm số lượng tàu có thể triển khai ở tiền phương. Ngược lại, khi được bàn giao sớm, tàu có thêm thời gian để huấn luyện thủy thủ đoàn, chứng nhận vũ khí, đánh giá chiến thuật và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lực lượng tàu ngầm tấn công Mỹ đang phải duy trì hiện diện tại nhiều khu vực chiến lược như Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Một trong những tàu ngầm chủ lực của Hải quân Mỹ

USS Albany được đặt hàng từ năm 1983, khởi đóng năm 1985, hạ thủy năm 1987 và chính thức đưa vào biên chế năm 1990. Sau hơn ba thập kỷ phục vụ, con tàu vẫn được đánh giá là một trong những tàu ngầm tấn công có năng lực của Hải quân Mỹ.

Đây là tàu thuộc lớp Los Angeles cải tiến (Improved 688I) - biến thể hiện đại nhất của dòng tàu ngầm tấn công hạt nhân Los Angeles. USS Albany cũng là một trong những tàu cuối cùng được chế tạo theo phương pháp đóng tàu truyền thống trước khi ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ chuyển sang công nghệ lắp ráp mô-đun.

Con tàu dài 110,3 m, rộng 10 m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 6.247 tấn và có thủy thủ đoàn từ 129 đến 134 người.

Động lực của USS Albany là lò phản ứng hạt nhân General Electric S6G, cho phép tàu hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Trên thực tế, thời gian triển khai của tàu không bị giới hạn bởi nhiên liệu hạt nhân mà chủ yếu phụ thuộc vào lượng lương thực, yêu cầu bảo dưỡng, mức tiêu hao vũ khí và sức chịu đựng của thủy thủ đoàn.

Điểm mạnh của lớp Improved 688I nằm ở khả năng hoạt động bí mật. So với các phiên bản Los Angeles trước đó, nhóm tàu này được cải thiện đáng kể về khả năng giảm tiếng ồn, nâng cấp hệ thống sonar, tăng cường năng lực tác chiến dưới băng và cải thiện hiệu quả phát hiện mục tiêu dưới nước.

USS Albany được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình Tomahawk, cùng bốn ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm có thể sử dụng ngư lôi hạng nặng Mk 48 ADCAP, tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa Tomahawk phóng từ ống ngư lôi và nhiều loại thủy lôi. Tùy theo nhiệm vụ, tàu có thể mang tối đa khoảng 37 loại vũ khí.

Hệ thống cảm biến kết hợp sonar mũi, sonar thân tàu và sonar kéo, cùng hệ thống điều khiển tác chiến số hóa, cho phép USS Albany phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa mà vẫn hạn chế tối đa nguy cơ bị đối phương phát hiện.

Nhờ đó, tàu có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như tác chiến chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa hành trình, trinh sát, thu thập tình báo và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm.

Ý nghĩa của sự trở lại

Theo nhà phân tích Jérôme Brahy, trong hơn 36 năm phục vụ, USS Albany đã tham gia nhiều đợt triển khai tại Bắc Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, vùng biển Caribe và châu Âu.

Con tàu từng hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS John F. Kennedy, tham gia nhiều cuộc tập trận chống ngầm quốc tế cũng như các chiến dịch chống buôn bán ma túy tại Caribe. Gần đây nhất, USS Albany tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Cutlass Fury 25 ngoài khơi Canada trước khi bước vào đợt bảo dưỡng.

Tuy nhiên, ý nghĩa của việc USS Albany trở lại hoạt động không chỉ nằm ở lịch sử phục vụ của riêng con tàu mà còn phản ánh những thách thức mà Hải quân Mỹ đang đối mặt.

Hiện nay, các tàu ngầm lớp Los Angeles vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng tàu ngầm tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều tàu đã đến cuối vòng đời và lần lượt nghỉ hưu, trong khi tốc độ đóng mới tàu lớp Virginia chưa đủ để bù đắp khoảng trống.

Chương trình Virginia đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lao động có tay nghề cao, những hạn chế trong chuỗi cung ứng, tiến độ cung cấp mô-đun chậm và sự cạnh tranh nguồn lực với chương trình đóng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia.

Điều này khiến thời gian bảo dưỡng các tàu hiện có trở thành yếu tố quyết định trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn bộ lực lượng tàu ngầm Mỹ. Một tàu dù vẫn nằm trong biên chế nhưng đang sửa chữa kéo dài sẽ không thể tham gia tuần tra, triển khai tiền phương hay thực hiện các nhiệm vụ răn đe.

Trong bối cảnh đó, việc USS Albany hoàn thành bảo dưỡng sớm hơn kế hoạch giúp Hải quân Mỹ nhanh chóng bổ sung một tàu ngầm tấn công hạt nhân có đầy đủ năng lực mà không phải chờ nhiều năm để một tàu mới được đóng, thử nghiệm và đưa vào hoạt động.

Đồng thời, sự trở lại của USS Albany cũng góp phần giảm áp lực đối với các tàu ngầm khác đang phải đảm nhận cường độ triển khai cao tại nhiều khu vực trên thế giới, từ hoạt động giám sát, thu thập tình báo, bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay cho đến duy trì hiện diện quân sự tại các vùng biển chiến lược.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc trên biển ngày càng gia tăng và nhu cầu triển khai lực lượng liên tục mở rộng, việc rút ngắn thời gian bảo dưỡng các tàu ngầm hiện có được xem là giải pháp thiết thực để Hải quân Mỹ duy trì sức mạnh tác chiến trong khi chờ các tàu ngầm thế hệ mới gia nhập hạm đội.