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Australia tăng đầu tư xây dựng xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân

Thứ Sáu, 10:29, 24/07/2026
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VOV.VN - Để chuẩn bị cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai, ngày 24/7, Australia đã quyết định đầu tư thêm 4,6 tỷ AUD vào dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại bang Nam Australia.

Trong thông báo được đưa ra hôm nay (24/7), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết Chính phủ nước này vừa quyết định đầu tư thêm 4,6 tỷ AUD vào dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm Osborne tại bang Nam Australia, nâng tổng số vốn đầu tư cho dự án này lên 8,5 tỷ AUD.

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Việc xây dựng xưởng đóng tàu ngầm đang diễn ra tại Osborne. Nguồn: ADF

Khoản đầu tư mới sẽ hỗ trợ các hoạt động xây dựng và phát triển đang diễn ra tại khu vực Osborne nhằm đẩy nhanh quá trình thiết lập cơ sở hạ tầng, đào tạo lực lượng lao động và nâng cao năng lực cần thiết phục vụ việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bộ trưởng Marles cũng cho biết Chính phủ Australia đã chi 1,9 tỷ AUD cho dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm tại Osborne. Hiện dự án đang được triển khai đúng tiến độ với sự tham gia của khoảng 1.100 công nhân và dự kiến tăng lên 4.000 công nhân trong tương lai. Dự án này được xây dựng nhằm cung cấp hạ tầng phục vụ việc đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, đồng thời góp phần phát triển ngành công nghiệp tàu ngầm của Australia.

Trước đó, vào tháng 3/2023, Australia, Mỹ và Anh cho biết, trong dự án trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá 368 tỷ AUD, Australia sẽ mua từ 3 đến 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và tự chế tạo các tàu ngầm mới do Anh thiết kế, sử dụng công nghệ của Mỹ. Theo truyền thông Australia, nước này dự định đóng 5 tàu ngầm trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS tại xưởng đóng tàu ngầm Osborne.

Việt Nga/VOV-Australia
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